Песни, ставшие судьбой

Гала-концерт с участием финалистов прошел в ЦКЗ «QAZAQSTAN» и объединил многочисленных почитателей таланта легендарной казахской певицы.

Вечер открылся выступлением артистки театра Astana Musical Зарины Макиной, исполнившей русскую народную песню «Ах, Самара-городок», которую справедливо будет назвать визитной карточкой Розы Баглановой. В программу вошли и другие композиции из ее репертуара: песни «Ақмаңдайлым» и «Асыл арман» прозвучали в исполнении солистов «Казахконцерта» Женис Искаковой и Асылхана Шалкарова.

Несомненно, самой ожидаемой частью вечера была церемония награждения победителей вокального конкурса. Обладателем Гран-при стал Медет Урумбаев из Алматинской области. Председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Ерлан Дакенов вручил ему памятную статуэтку, диплом и сертификат на сумму 2 млн тенге.

– Я хочу поблагодарить организаторов за возможность проявить себя на сцене «Казахконцерта». Выступать в столице с песнями, входившими в репертуар великой Розой Баглановой, – большая честь для меня. Отдельное спасибо хочется сказать руководству Министерства культуры и информации за неустанную поддержку творческой молодежи, – отметил Медет Урумбаев.

Обладательнице первого места –Меруерт Желдибаевой из Астаны денежный приз в размере 1,5 млн тенге и диплом лауреата вручил председатель конкурсного жюри народный артист КазССР Лаки Кесоглу. Другой представитель столицы, Сакен Алимханов, занял почетное второе место – сертификат на сумму 1 млн тенге ему вручила заслуженный деятель РК Женис Искакова. Третье место разделили Эльвира Мамытова и Аян Байжигит из Алматы. Награды им вручили заслуженный деятель РК Сембек Жумагалиев и народный артист Кыргызстана Ырыскелди Осмонкулов. Каждый из лауреа­тов получил денежный приз в размере 350 тыс. тенге.

Специальными призами от семьи Розы Баглановой – денежной премией в размере 500 тыс. тенге и эксклюзивными серьгами, воссоздающими дизайн любимых украшений певицы – были отмечены Айназ Рахимзаде из Ирана, Инна Троян из Беларуси и Мухаддас Алиева из Узбекистана.

– Я встречался с певицей на нескольких концертах и хорошо знаю, каким успехом пользовались ее выступления. Ее высоко ценили и Сталин, и Мао Цзэдун... Все видели в ней подлинно народную певицу. И сегодня творчество Розы Тажибаевны напоминает молодому поколению о том, что настоящий артист всегда кровно связан с родной землей. Думаю, именно это осознание поможет победителям конкурса состояться в мире искусства. Перед ними ведь стояла непростая задача. Им нужно было так интерпретировать творчество Розы Тажибаевны, чтобы слушатели, покидая зрительный зал, не говорили: «Да, он поет похоже...» В копировании чужого стиля нет никакого мастерства. Умение привнести хотя бы в одну песню что-то свое – вот это по-настоящему ценно, – прокомментировал итоги конкурса Лаки Кесоглу.

Молодые исполнители порадовали публику яркими выступ­ления­ми, где уважение к нацио­нальной классике органично сочеталось с самобытностью творческих трактовок. В завершение музыкального вечера участникам конкурса были преподнесены цветы от имени министра культуры и информации РК. Престижное состязание, направленное на популяризацию наследия Розы Баглановой, подчеркнуло непреходящее значение казахского песенного искусства и его способность объединять поколения вокруг высоких гуманистических ценностей.