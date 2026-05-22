Основа духовного богатства страны

Участие в мероприятии приняли заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутаты Парламента РК, а также сотрудники сферы. Поздравляя представителей отрасли, вице-премьер отметила, что культура занимает особое место в духовном развитии общества и формировании национальной идентичности. Сегодня в сфере культуры и искусства Казахстана трудятся около 60 тыс. человек. За последние три года государственными наградами были отмечены 592 человека, а работникам культуры и СМИ от имени Президента вручены сертификаты на 331 квартиру. В этой связи Аида Балаева от имени всех представителей сферы выразила благодарность Главе государства Касым-Жомарту

Токаеву за постоянную поддерж­ку, внимание и заботу о развитии отечественной культуры.

– Особое внимание, которое Глава государства уделяет сфере культуры, имеет для всех нас большое значение. Ежегодно Президент поздравляет работников культуры и искусства с профессиональным праздником и отмечает лучших представителей отрасли государственными наградами. Сегодня Глава государства выступил с инициативой о присвоении Государственному академическому русскому драматичес­кому театру имени Максима Горького и Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева статуса «национальный». Это высокая оценка вашего неустанного труда на ниве искусства и культуры, вашего высокого профессионализма, творческого поиска и преданности своему делу, а также яркое признание неоценимого вклада в развитие духовного богатства страны. От всей души поздравляю коллективы с этим историческим и по-настоящему значимым решением, – подчеркнула заместитель Премьер-министра.

Наряду с этим Аида Балаева отметила, что в сфере культуры развивается система профессионального признания: восстановлено почетное звание «Халық әртісі», внедрена новая премия «Асыл мұра», увеличены размеры государственных стипендий, а также впервые за многие годы выделены средства на приобретение инструментов для

музыкальных образовательных учреждений и государственных концертных организаций.

В ходе церемонии 17 человек получили государственные награды, присвоенные им Указом Президента РК. Среди них – актриса театра и кино, театральный педагог, профессор Жумагуль Мейрамова, отмеченная орденом «Барыс» III степени; певец, композитор, директор Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова Женис Сейдуллаулы, награжденный орденом «Парасат»; директор театра «Астана Опера» Александр Совостьянов, удостоенный ордена «Құрмет», а также актеры, музыканты, музейные работники, исследователи, реставраторы и деятели концертной сферы.

Еще 15 работников отрасли удостоены ведомственных наград. В их числе – руководитель народного фольклорного ансамбля «Арқа әуендері» Зерендинского районного Дома культуры Акмолинской области Талгат Ибраев, методист отдела хранения и консервации дирекции объединенных музеев Рахима Жаксыбаева, а также сотрудники региональных домов культуры, музеев, театров, филармоний, творческих учебных заведений и концертных организаций.

Торжественная церемония завершилась большим гала-концертом, объединившим разные жанры и художест­венные традиции. В концертную программу вошли инструментальные и вокальные номера, хореографические постановки и фрагменты классических балетов. Со сцены прозвучали знаменитые кюи Курмангазы, произведения мировой музыкальной классики, включая вальс Штрауса «Весенние голоса», а также сцены из балетов Петра Чайковского. Наряду с академическим репертуаром зрителям были представлены популярные эстрадные композиции, в том числе песня «Іңкәрім-ай», тепло встреченная публикой. Концерт стал своеобразным художественным отражением многообразия современной культурной жизни Казахстана, соединив на одной сцене национальное наследие, классическое искусство и современную музыкальную традицию.