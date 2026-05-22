Основа духовного богатства страны

Статьи,Культура
Павел Ильин

В Астане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры и искусства

фото пресс-службы МКИ РК, фото Игоря Бургандинова

Участие в мероприятии приняли заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутаты Парламента РК, а также сотрудники сферы. Поздравляя представителей отрасли, вице-премьер отметила, что культура занимает особое место в духовном развитии общества и формировании национальной идентичности. Сегодня в сфере культуры и искусства Казахстана трудятся около 60 тыс. человек. За последние три года государственными наградами были отмечены 592 человека, а работникам культуры и СМИ от имени Президента вручены сертификаты на 331 квартиру. В этой связи Аида Балаева от имени всех представителей сферы выразила благодарность Главе государства Касым-Жомарту
Токаеву за постоянную поддерж­ку, внимание и заботу о развитии отечественной культуры.

– Особое внимание, которое Глава государства уделяет сфере культуры, имеет для всех нас большое значение. Ежегодно Президент поздравляет работников культуры и искусства с профессиональным праздником и отмечает лучших представителей отрасли государственными наградами. Сегодня Глава государства выступил с инициативой о присвоении Государственному академическому русскому драматичес­кому театру имени Максима Горького и Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева статуса «национальный». Это высокая оценка вашего неустанного труда на ниве искусства и культуры, вашего высокого профессионализма, творческого поиска и преданности своему делу, а также яркое признание неоценимого вклада в развитие духовного богатства страны. От всей души поздравляю коллективы с этим историческим и по-настоящему значимым решением, – подчеркнула заместитель Премьер-министра.

Наряду с этим Аида Балаева отметила, что в сфере культуры развивается система профессионального признания: восстановлено почетное звание «Халық әртісі», внедрена новая премия «Асыл мұра», увеличены размеры государственных стипендий, а также впервые за многие годы выделены средства на приобретение инструментов для
музыкальных образовательных учреждений и государственных концертных организаций.

В ходе церемонии 17 человек получили государственные награды, присвоенные им Указом Президента РК. Среди них – актриса театра и кино, театральный педагог, профессор Жумагуль Мейрамова, отмеченная орденом «Барыс» III степени; певец, композитор, директор Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова Женис Сейдуллаулы, награжденный орденом «Парасат»; директор театра «Астана Опера» Александр Совостьянов, удостоенный ордена «Құрмет», а также актеры, музыканты, музейные работники, исследователи, реставраторы и деятели концертной сферы.

Еще 15 работников отрасли удостоены ведомственных наград. В их числе – руководитель народного фольклорного ансамбля «Арқа әуендері» Зерендинского районного Дома культуры Акмолинской области Талгат Ибраев, методист отдела хранения и консервации дирекции объединенных музеев Рахима Жаксыбаева, а также сотрудники региональных домов культуры, музеев, театров, филармоний, творческих учебных заведений и концертных организаций.

Торжественная церемония завершилась большим гала-концертом, объединившим разные жанры и художест­венные традиции. В концертную программу вошли инструментальные и вокальные номера, хореографические постановки и фрагменты классических балетов. Со сцены прозвучали знаменитые кюи Курмангазы, произведения мировой музыкальной классики, включая вальс Штрауса «Весенние голоса», а также сцены из балетов Петра Чайковского. Наряду с академическим репертуаром зрителям были представлены популярные эстрадные композиции, в том числе песня «Іңкәрім-ай», тепло встреченная публикой. Концерт стал своеобразным художественным отражением многообразия современной культурной жизни Казахстана, соединив на одной сцене национальное наследие, классическое искусство и современную музыкальную традицию.

#награждение #концерт #День работников культуры и искусства

Популярное

Все
Наступила эра больших игр
Интриги Первой лиги
Где смех и драма учат не молчать
Дело мастера живет
Поехали кататься?
Музей пригласил в путешествие
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Бегом к своей мечте
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продолжая выходить на поле
Поисковики отправились на остров Сахалин
Интеллектуал эпохи независимости
Чтобы лето даром не прошло
Библиотека нового времени
«…И недаром мы сильны»
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
Завершает работу Международная школа геномики и биоинформатики
Танец, несущий праздник
Все дело в ассоциации
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Возрождая легендарные породы
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Все дело в ассоциации
Завершает работу Международная школа геномики и биоинформат…
«…И недаром мы сильны»
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продол…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]