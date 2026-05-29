Сцена сближает города

Зрителям был представлен широкий репертуар – от классической драмы до комедий и детских сказок. Поездка стала одним из ключевых выездных проектов сезона и продемонстрировала устойчивый интерес к театру в разных регионах страны, а также высокий уровень профессиональной подготовки труппы.

Как рассказал директор теат­ра Игорь Вербицкий, гастроли были тщательно подготовлены и по масштабу сопоставимы с полноценным фестивальным туром.

– Мы три дня работали в Астане в театре «Жастар», затем с той же программой поехали в Кокшетау, – знакомит с нюансами гастрольного тура Игорь Владимирович. – Возили спектакли «Маскарад», «Примадонны», «Ханума», а также детские – «Винни-Пух и все-все-все» и «Жила-была Сыроежка». Большая грузовая фура едва вместила все наши декорации, костюмы и реквизит, дополнительное световое оборудование.

В гастрольную афишу вошли спектакли, проверенные временем и зрительским успехом, а также новые постановки театра. Особое место занял «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова – одна из последних премьер театра.

– Это наша новая постановка, проект, который мы реализуем уже третий год подряд совместно с партнерами из Российского института театрального искусства, – говорит Игорь Вербицкий. – Спектакль «Маскарад» – это масштабная драма по произведению М. Ю. Лермонтова, поставленная режиссером ГИТИСа Ильясом Гирфановым и художником Александром Паниным. Постановка стала ярким творческим симбиозом местной труппы и московской театральной школы. Очень сложный и интересный спектакль. Отзывы в Астане и Кокшетау были очень хорошие.

Комедийная постановка «Примадонны» традиционно стала одной из самых «гастрольных» работ театра. Это проверенный выездной спектакль, который труппа показывает в разных городах. Он всегда хорошо принимается публикой. Это легкая, яркая комедия, рассчитанная на широкую аудиторию.

Отдельное внимание зрителей привлекла «Ханума», которую театр впервые вывез на гастроли.

– Мы немного переживали, потому что «Ханума» – известная пьеса, ее ставят многие театры, – признается Игорь Вербицкий. — Но и в Астане, и в Кокшетау она прошла на ура. Наш режиссер Султан Абдиев сделал свою оригинальную версию, и зритель это оценил.

Привезенные сказки собрали большое количество семейных зрителей.

По словам Игоря Вербицкого, гастроли сопровождались теплым приемом публики, а отклики зрителей стали важной частью итогов поездки. Он отметил, что в книге отзывов театра накопилось множество благодарностей, особенно из Астаны. Читать такие отзывы особенно приятно: «Актеры работают с огоньком, от души, с полной самоотдачей, независимо от количества публики». «Большое спасибо артистам за такое прочтение классики. Замечательный спектакль, актеры играют очень профессионально. Огромная благодарность за приезд в наш город». «Мы отмечали 90-летие бабушки, и ваш спектакль стал лучшим подарком. Мы поражены самоотдачей актеров, получили сильные эмоции и огромное удовольствие». «Сегодня была на сказке «Жила-была Сыроежка» с сыном. Нас удивили эмоции ребенка – он был в восторге. Спасибо за добрую и светлую постановку». «Были с внучкой на спектакле – она была в полном восторге. Приезжайте к нам еще!» «Актеры Шымкентского театра работают с огнем, постановка яркая, эмоциональная, оставляет теплое чувство».

Особенно, по словам директора, зрители отмечали именно актерскую игру. И это, пожалуй, самое ценное в такой обратной связи со зрителем.

Игорь Вербицкий отметил, что выездные показы – это не только культурный обмен, но и серьезная профессиональная проверка для труппы.

– Гастроли – это всегда экзамен, – считает Игорь Владимирович. – Ты выходишь к зрителю, который тебя не знает. Он сравнивает тебя артистами свое­го театра. И если проходишь этот экзамен, то возвращаешься домой окрыленным.

Гастроли в Астане и Кокшетау показали, что театр способен уверенно выступать на разных площадках и находить отклик у самой разной аудитории. При этом директор подчеркнул различия зрительской среды:

– В Кокшетау более постоянная театральная публика, там зритель более «свой», он ходит регулярно, а это уже наш третий гастрольный тур в этот город. В Астане аудитория более разная, часто случайная. Но и там, и там нас приняли очень тепло.

По мнению руководства теат­ра, гастрольная деятельность играет важную роль в развитии коллектива. Это своего рода свежая волна для труппы, проверка репертуара, актеров и понимание того, в правильном ли направлении движется театр.

Бесспорно, такие поездки дают актерам профессиональный рост и уверенность.

– Когда ты видишь, что тебя принимают в другом городе, ты понимаешь, что востребован не только дома, – подчеркивает художественный руководитель театра Анатолий Петриченко. – Это очень важный момент для любого артиста.

Гастроли в Астане и Кокшетау стали частью насыщенного театрального сезона. Сейчас театр готовится к завершению года: в июне запланированы премьеры, отчетные показы студии «Балаганчик» и выпуск молодых актеров, часть которых уже пополняет труппу.

В театре отмечают, что молодежь приходит талантливая и свободная и постепенно вливается в труппу, тем самым решая кадровый вопрос, который достаточно остро стоял до создания молодежной студии. Теперь же в театре сформировалась очередь из молодых и амбициозных актеров, желающих выйти на сцену.

Таким образом, гастроли Шымкентского русского драматического театра стали не только успешным творческим туром, но и важным этапом в укреплении межрегиональных культурных связей, а также подтверждением того, что театр остается востребованным и конкурентоспособным на республиканском уровне.