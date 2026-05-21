Батима, Толкын, Гонерилья...

На сцене она может воплощать образы властной байбише, шекспировской героини, заботливой матери или хитрой жены директора зоопарка. А в жизни Майгуль Музбаева (на снимке) – спокойная, внимательная, с мягкой улыбкой и взглядом, в котором будто скрыто что-то недосказанное.

Наверное, именно в этой внутренней загадке и рождается ее актерская сила. Сегодня Майгуль Музбаева – одна из ведущих актрис казахской труппы Актюбинского областного драматического театра им. Т. Ахтанова.

За более чем четверть века на сцене она сыграла свыше шестидесяти ролей. Но сама актриса никогда не делила их на главные и второстепенные. Для нее каж­дая роль – это отдельная человеческая жизнь, которую нужно прожить честно.

О сцене Майгуль мечтала с детства. В родном Шалкаре она участвовала в школьных постановках и художественной самодеятельности. Первой в талант дочери поверила мама, именно она поддержала ее желание связать жизнь с театром.

После школы Майгуль продолжила обучение в театральной студии при педагогическом институте в Актобе, а позже окончила музыкальный факультет Актюбинского университета им. К. Жубанова. Именно в этот период театр окончательно стал частью ее жизни: она начала работать в Актюбинском областном драматическом театре, совмещая учебу со сценой.

Однако настоящий актерский путь оказался куда сложнее романтических представлений о профессии. В самом начале карьеры ей неожиданно начали доверять роли взрослых женщин и байбише. Для начинающей артистки это стало серьезным испытанием.

– Мне приходилось играть женщин намного старше себя. Нужно было не просто изменить внешность или манеру речи, а понять внутренний мир героини, ее характер, переживания, – вспоминает Майгуль.

Одной из первых ее работ стала роль Батимы в спектакле Тахауи Ахтанова «Клятва». Затем были Бакшагуль в пос­тановке «Так талас» драматурга Елены Алимжановой, Толкын в драме Жиенгали Тлепбергенова «Рамазан – Перизат». Именно эти роли сформировали ее актерскую манеру – глубокую, эмоциональную и психологически точную.

Со временем в репертуаре появились и молодые героини. Но даже играя девушек своего возраста, актриса стремилась не к внешней легкости образа, а к раскрытию внутреннего стержня персонажа. Особое место в ее творческой биографии занимает трагедия Уильяма Шекспира «Король Лир». Роль Гонерильи стала одной из самых сложных и психологически напряженных работ актрисы.

Совсем другой по характеру оказалась Акмарал в спектакле «Доля льва» – эмоциональная, хитрая и властная жена директора зоопарка. Эта роль принесла Майгуль Музбаевой награду «Лучшая женская роль».

Актриса признается: иногда самые точные сценические решения рож­даются неожиданно.

– Как-то во время репетиции я резко взмахнула подолом платья. Режиссер сразу сказал: «Вот оно!» Такие вещи невозможно придумать специально, они появляются, когда начинаешь жить судьбой героини, – делится актриса.

Театралы особенно запомнили ее Карлыгаш в спектакле Мухтара Ауэзова «Каракыпчак Кобланды» и Алию в драме «Одинокая яблоня». Образ Алии получился противоречивым и потому особенно живым: зрителю кажется, что именно она разрушает семейное спокойствие, хотя на самом деле героиня пытается сохранить семью.

Для Майгуль Музбаевой театр никогда не был только профессией. Она убеждена: хороший спектакль должен не просто развлекать зрителя, а заставлять человека задуматься о собственной жизни.

Однажды после постановки к ней подошел мужчина и признался, что увидел в герое самого себя. Спектакль настолько его задел, что он решил изменить отношение к близким. Именно такие моменты она считает главной наградой для актеров.

За годы работы в театре она создала десятки самых разных по характеру и возрасту образов. В ее творческой палитре есть трагические героини, комедийные персонажи, а также сильные и противоречивые женские судьбы. Этот широкий диапазон ролей сделал Майгуль Музбаеву одной из наиболее универсальных актрис труппы: она одинаково органично существует и в классической драматургии, и в современных постановках, убедительно раскрывая внутренний мир каждого своего персонажа.

Сегодня Майгуль Музбаева продолжает активно выходить на сцену теат­ра им. Т. Ахтанова, работая рядом с молодыми артистами и оставаясь одной из ведущих актрис труппы. Она охотно делится опытом, помогает начинающим коллегам понять природу роли и тонкости сценического сущест­вования. В театре ее воспринимают как актрису, в которой органично соединились многолетняя сценическая школа, творческая зрелость и современное дыхание театра.

За годы творчества Майгуль Музбаева была удостоена множества профессиональных наград, среди которых премии в номинациях «Лучшая актриса», «Лучшая женская роль», «Приз зрительских симпатий». Она является кавалером ордена «Құрмет», обладательницей нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» и медали «Дара» Союза теат­ральных дея­телей Казахстана.

Но, кажется, главная награда для нее – это сама сцена. Та самая сцена, где актриса снова и снова проживает чужие судьбы, чтобы зритель смог лучше понять свою собственную.