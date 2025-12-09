фото Игоря Бургандинова

С начала учебного года во всех школах, детских садах и колледжах, в том числе частных, действует единая программа воспитания «Адал азамат». На Августовской конференции Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в сфере отечественного образования должна функционировать единая система воспитательной работы. По словам Президента, школа является ключевым этапом не только в образовании, но и воспитании ребенка.

В школе-лицее № 37 им. С. Мауленова г. Астаны такая работа велась задолго до принятия единой программы воспитания. Директор учебного заведения Гулжан Толеу вспоминает, что за время пандемии многие учащиеся растеряли базовые навыки коммуникации.

– Дети шли по коридору и часто не смотрели в глаза взрослым, каждый жил как будто сам по себе. И мы, педагоги, начали с себя – первыми приветствовали детей: «Здравствуйте! Как у вас дела?» И они нам отвечали. А сегодня, встречая взрослых в коридоре, ученики здороваются первыми, улыбаются, – признается директор.

Сейчас в школе учатся 3,5 тыс. детей и работают 236 педагогов. Для такого большого сообщества важно вводить единые правила и общую культуру. Поэтому в 2022 году школа одной из первых подключилась к проекту «Құндылықтарға негізделген білім беру», который позже трансформировался в программу «Адал азамат». Как отмечает Гулжан Толеу, базовые принципы не изменились: воспитать честного, трудолюбивого и ответственного гражданина на основе национальных ценностей и партнерства школы, семьи и общества.

Работа по программе идет в нескольких направлениях. Первое – внедрение ценностей через учебный предмет.

– Каждый месяц посвящен одной важной ценности, – продолжает директор. – Например, в ноябре – «Справедливость и ответственность», в декабре – «Единство и сплоченность». Наши учителя включают маленькие тематические элементы в свои уроки. Они рассказывают, что такое справедливость, как мы должны относиться к старшим, сверстникам, почему важны взаимопомощь и уважение. Через интересные истории, народную мудрость дети обретают важные ориентиры.

Следующее направление – внедрение ценностей через воспитательную работу. Здесь особую роль играет собственный проект школы «Пайдалы 15 минут» («Полезные 15 минут»). Во время перемены классный руководитель остается с детьми и проводит мини-тренинг, игры, моделирует ситуации и помогает сплотить ребят.

– Например, если я каждый день говорю ученикам: бережно относитесь к своей парте, стулу, не царапайте, не пишите на них, после вас тут будут сидеть другие, то это постепенно закладывается у детей в подсознании. Через повторение повседневных действий мы прививаем такие качества, – уверена Гулжан Толеу.

Третье направление – социальные проекты. Это участие детей в театральной студии, дебатном клубе, занятия музыкой, национальными видами спорта и играми, экологические инициативы. Так, в школе создан уголок национальных ценностей, где на переменах ученики играют в тогызкумалак, шахматы, берут в руки домбру.

Школа № 37 носит имя выдающегося поэта и писателя Сырбая Мауленова, и, как отмечает директор, это тоже стало частью воспитательной работы. По коридорам развешаны плакаты с выдерж­ками из его стихотворений о Родине, природе, о людях, которые дети видят каждый день, читают и запоминают. Недавно школу посетили родные Сырбая Мауленова, они выразили благодарность ученикам за уважение и интерес к творчеству классика казахской литературы.

Школьники участвуют и в проекте «Қамқор», помогая детям из социально уязвимых семей и пожилым людям. А экологическое воспитание реализуется через акцию «Таза Қазақстан».

– Каждый день, когда я иду на работу, если вижу бутылки или другой мусор, то поднимаю и бросаю в урну. Так же и в школе. Если я сама поднимаю мусор, ученики это видят и делают то же самое. Мы, взрослые, должны быть примером, – убеждена директор.

В рамках «Адал азамат» также проводятся уроки безопасности. Учитель биологии и химии Жанна Хабибуллина проводит такие занятия каждый понедельник в рамках классного часа.

– Уроки безопасности длятся 10 минут и рассчитаны на все классы. В начальном звене дети учат телефоны экстренных служб, в среднем – узнают, как противостоять буллингу, что такое закон и порядок, а уже в старших классах постигают финансовую грамотность, – пояснила педагог.

За 10 минут классные руководители не просто разъясняют, а вовлекают детей в интерактивные игры, квесты, которые направлены на развитие прак­тических навыков.

Если между ребятами возникают конфликты, то учителя не остаются в стороне. Заместитель директора по воспитательной работе Асемгуль Кусаинова рассказала о реализации в школе проекта «Досболlike». По ее словам, классные руководители проводят тренинги по профилактике буллинга, слушают детей, совместно решают спорные вопросы.

О действии программы говорят сами дети. Десятиклассник Рауан Абай приз­нается, что ценности «Адал азамат» стали для него личным ориентиром. Особенно школьнику нравятся «Полезные 15 минут».

– В целом адал азамат – значит честный и воспитанный человек, который не обманывает, которому можно доверять. Сейчас в школе проходят 15-минутные занятия. Там нас учат не лгать никому, быть справедливым, не брать взяток и не давать их, соблюдать закон. Поэтому, я думаю, «Адал азамат» начинается с каждого из нас, – говорит Рауан.

Ученице 7-го класса Шахадат Шалкаркызы понравилась викторина «Адал азамат». В ней участвовали как обычные школьники, так и дети с особыми образовательными потребностями. Ребята учились работать в команде и поддерживать друг друга.

Ее одноклассник Мухтар Жапарулы недавно начал осваивать домбру и выучил свой первый кюй «Балбырауын» Курмангазы, уже выступал на школьных мероприятиях.

Директор школы Гулжан Толеу напомнила, что воспитать гражданина – это не быстрый процесс. В эту работу должны включаться не только педагоги, но и родители, представители госорганов и общественных организаций.

– Программа «Адал азамат» внедрена в прошлом году, и мы очень рады, что государство обратило особое внимание на вопросы воспитания. Мы готовим к взрослой жизни 3,5 тысячи юных граждан. И нам важен каждый ребенок. От того, как мы его воспитаем, зависит будущее страны, – заключила директор школы.