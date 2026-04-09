Экскурсия в музее Северо-Казахстанского областного русского драматического театра имени Н. Погодина начинается со старой театральной тумбы, оклеенной афишами. Бумага выцвела, края надорваны, но слова все еще держатся. Они будто знают, что их будут читать: «Зрительская конференция, сезон 1953–1954», «Опасный спутник», «Твое личное дело», «Строгая девушка», «Коварство и любовь»...

Чуть в стороне коллективное фото артистов областного татарского театра, который, как оказалось, работал в Петропавловске в 1936 году. Лица строгие, чуть напряженные. Они еще не знают, что станут историей.

Долго-долго разглядываю в витрине изящные женские туфли. Легкие, почти невесомые. Подарок от МХАТа. В этих матерчатых туфельках желтого цвета нет пафоса, но есть сцена: шаг, поворот, свет рампы. Кажется, стоит кому-то надеть – и туфельки начнут танцевать сами собой.

Костюмы, перчатки, черный цилиндр и дуэльный пистолет – все они помнят свои звездные часы на сцене. И как знать, не позовут ли снова играть в новом спектакле?

Стенды с фотографиями артистов военных лет говорят громче всего. Театр в тот роковой период не закрылся: концертные бригады отправлялись на призывные пункты, в военкоматы, госпитали, воинские части. За время Великой Отечественной войны артисты дали 262 спектакля, состоялось 38 премьер (!) и 2 500 концертов.

На особом месте – программка спектакля «Чокан Валиханов» по пьесе Сабита Муканова с автографом самого писателя. Его подпись – как рукопожатие сквозь десятилетия. Любопытно также взглянуть на пожелтевшую программ­ку 1937 года к спектаклю по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Эта драматическая композиция состояла из пяти действий и 20 картин, длился спектакль пять (!) часов. Для публики предусматривались четыре антракта.

Театральный музей – это не только о вещах. Он о самом времени, которое здесь не прошло. История театра начинается задолго до этих витрин – с 1886–1887 годов, когда первая труппа играла в... подвале женского училища. Позже были актовые залы клубов, пожарной части. В 1906 году усилиями горожан для театра было построено здание из красного кирпича. Жители были уверены, что театр в Петропавловске всерьез и надолго.

Имя Николая Погодина появилось на афишах в 1934 году, а в 1962-м театр официально стал носить его имя – в знак признания и продолжения традиции.

В декабре 1972 года театр переехал в новое здание на Театральной площади, здесь он располагается и сегодня, продолжая играть с той же искренней интонацией. За все время своего существования в Русском драматическом театре им. Н. Погодина было поставлено около 15 тыс. спектаклей.

Сам музей появился сравнительно недавно, в 2016 году, к 130-летию театра. Его создал человек, который, кажется, умеет слышать прошлое – Людмила Лошакова. Более полувека проработала она в сфере культуры, прошла путь от методиста до директора театра и вот теперь стала хранителем памяти. Заведующая театральным музеем Людмила Николаевна Лошакова награждена орденом «Еңбек даңқы». Она собрала не просто музейные экспонаты (вещи, документы, книги, воспоминания). Она сохранила в них дыхание времени. И поэтому театральный музей не выглядит как пыльный архив. Он как закулисье времени. Не спеша идешь по нему, заглядываешь в старые афиши, читаешь названия прошедших спектак­лей и вдруг понимаешь, что прошлое не умирает, а время не кончается. Они просто меняют декорации.