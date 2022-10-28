Аграрии Акмолинской области представят свою продукцию на ярмарке в эти выходные в столице

29 и 30 октября в столице пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию в эти выходные представят товаропроизводители Акмолинской области, передает официальный сайт городского акимата.

В эти выходные товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями Акмолинской области будут предложены для жителей и гостей столицы экологически чистые продукты высокого качества общим объемом более 850 тонн.

Аграрии региона привезут в столицу более 200 тонн мяса и мясной продукции, 200 тонн картофеля, 100 тонн молока и молочной продукции, 100 тонн овощей, более 25 тонн муки, 13 тонн свежей рыбы, более 8 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий, порядка 1 млн. штук яиц, а также другую продукцию, производимую в области.

Ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их продукцию будут на 10-20% ниже рыночных. Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу Туран 48.