От мальков до агротуризма

Статьи,Инвестиции
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Частное рыбное хозяйство стало примером того, как идея воплощается в крупный проект

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Три года назад Нуртас Шагыров начал искать в Интернете информацию о выращивании рыбы, записывался на специализированные курсы и практически с нуля изучал азы аквакультуры. Сегодня в его хозяйство приезжают специалисты из Южной Кореи – уже не для того, чтобы чему-то научить, а чтобы своими глазами увидеть, как в Казахстане развивается современное рыбоводство.

Среди гостей – южнокорейский предприниматель Кинг Хен Мо, изучающий возможности инвестиций в рыбную отрасль республики. Несмотря на богатый опыт своей страны в сфере аквакультуры, его интерес вызвали именно казахстанская модель выращивания рыбы во внутренних водоемах и перспективы развития отрасли в условиях континентального климата.

Еще недавно республика обеспечивала себя рыбой в основном за счет промышленного вылова. Сегодня государство делает ставку на аквакультуру – рыбоводство в искусственно созданных условиях. Именно это направление призвано снизить зависимость от импорта и повысить продовольственную безопасность страны.

Государственная программа развития рыбного хозяйства ставит амбициозную цель – увеличить производство выращенной рыбы до 270 тыс. тонн к 2030 году. Для этого предусмотрены меры господдержки, развитие племенного рыбоводства, производство отечественных кормов и расширение сети рыбоводческих хозяйств.

Для Казахстана развитие аквакультуры – не только вопрос импортозамещения. По оценкам специалистов, потребление рыбы в стране остается ниже рекомендуемых медицинских норм. Поэтому создание новых рыбоводческих хозяйств становится одним из важных направлений.

Ферма Нуртаса Шагырова может служить примером хозяйского подхода к делу. Инвестиции в объект составили около 500 млн тенге. Предприятие, открытое летом 2025 года, сегодня считается одним из крупнейших в сфере аквакультуры Толебийского района. Сам предприниматель признается, что место для него выбирал долго.

– Я житель Толебийского района, – рассказывает Нуртас Шагыров. – Именно здесь хотел работать, потому что знаю нашу природу. Искал подходящее место и понимал: если заниматься рыбой, то только тут.

Сегодня в хозяйстве действуют пять бассейнов, где выращивают сазана, форель и осетра. Проектная мощность предприятия – до 150 тонн товарной рыбы в год. На этот показатель здесь рассчитывают выйти уже в ближайшее время.

Однако главное здесь – даже не бассейны. Настоящее сердце хозяйства – инкубаторий, рассчитанный примерно на 200 тыс. мальков. Здесь получают собственный посадочный материал. Часть молоди продают, часть оставляют для дальнейшего выращивания.

При этом предприятие продолжает закупать мальков и у других производителей. На первый взгляд – обычная производственная деталь. На самом же деле именно она отражает одну из главных проблем отечественной аквакультуры. Казахстан по-прежнему испытывает дефицит собственного посадочного материала. Сазана в хозяйство завозят из Узбекистана. Форель выращивают из икры зарубежной селекции, поступающей через иностранных поставщиков. Осетровых также приходится приобретать.

Похожая ситуация складывается и с кормами. Несмотря на то что в Казахстане уже появились отечественные производители, качественные специализированные корма пока в основном импортируются. Для своего хозяйства Нуртас Шагыров закупает европейские корма через польских поставщиков.

– Проблема не в том, что кормов нет, – говорит предприниматель. – Проблема в том, что они постоянно дорожают. Конечно, это увеличивает затраты, но высокий спрос на рыбу позволяет хозяйству уверенно развиваться.

Вопрос сбыта продукции здесь практически не стоит.

– Рыбы сегодня не хватает, – продолжает Нуртас Шагыров. – Основными покупателями выступают кафе, рестораны и хозяйства, которые организовывают платную рыбалку.

Рыбу из Толебийского района уже поставляют в Алматы, Астану и ряд районов Туркестанской области. Выход на зарубежные рынки остается задачей следующего этапа.

Интересно и другое. Сам Нуртас Шагыров не скрывает, что еще три года назад не был профессиональным рыбоводом. Он самостоя­тельно изучал литературу, консультировался со специалистами, проходил обучение в профильной школе рыбоводства в Алматы. Многие тонкости постигал на практике.

Пожалуй, именно такой подход и стал основой становления хозяйства. Новая отрасль в Казахстане пока только формируется, поэтому многим предпринимателям приходится одновременно быть и инвесторами, и технологами, и первопроходцами.

Путь самого Нуртаса Шагырова в бизнес был непростым. Когда строительство только начиналось, часть местных жителей восприняла проект настороженно. Люди опасались, что предприятие может нанести ущерб природе или повлиять на состояние водных ресурсов.

По словам предпринимателя, после многочисленных встреч и разъяснений отношение сельчан изменилось. Людям объяснили, как работает хозяйство.

– Сейчас со всеми здороваемся, общаемся, – делится собеседник. – Никакого вреда природе мы не наносим, и сельчане уже сами в этом убедились.

Сегодня строятся новые планы. Предприимчивый рыбовод намерен рядом с прудами открыть кафе, где будут готовить блюда из рыбы. Рядом должны появиться этноаул и семейная зона отдыха. При этом организовывать платную рыбалку здесь не собираются.

Главная идея – познакомить граждан с современным рыбоводством, дать возможность увидеть, как выращивается рыба, угостить ею, устроить семейный отдых на природе. Такой подход отражает еще одну современную тенденцию: рыбное хозяйство постепенно становится не только производством, но и объектом агротуризма.

В Толебийском районе подобные проекты уже перестают быть единичными. По данным районного акимата, рыбоводством здесь занимаются более полутора десятков предпринимателей. Для горного района с чистой проточной водой это направление постепенно становится новой специализацией.

Возможно, через несколько лет никого уже и не удивит казахстанская рыба на зарубежных рынках. Но путь к этому начинается не на международных выставках и не в кабинетах чиновников. Он начинается с небольших хозяйств, где предприниматели осваивают новую профессию, строят инкубатории, ищут лучшие технологии, убеждают людей в безопасности современных методов производства и шаг за шагом создают отрасль, которой в Казахстане еще недавно не существовало.

Именно поэтому визит южнокорейских специалистов в Толебийский район выглядит символично. Еще совсем недавно казахстанские предприниматели сами ездили учиться за рубеж. Сегодня уже зарубежные инвесторы и специалисты приезжают сюда, чтобы увидеть, как развивается отечественная аквакультура. Возможно, именно в таких хозяйствах сегодня и формируется будущее рыбной отрасли Казахстана.

#инвестиции #рыбоводство #рыбное хозяйство #ферма #Нуртас Шагыров

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