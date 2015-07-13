Агропром, туризм и медицина

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Александр СКЛАБОВСКИЙ, Алматинская область
В формате деловых переговоров прошла встреча высокого гостя с акимом области Амандыком Баталовым. Амандык Габбасович кратко остановился на исторических, культурных, природных, географических особенностях края Жетысу, большое внимание уделив экономическому потенциалу региона, инвестиционным возможностям и реа­лизации национальных и транснацио­нальных проектов. В частности, он акцентировал внимание месье Этьена на таких крупных стройках, как сухой порт СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», МЦПС «Хоргос», автомагистраль Западная Европа – Западный Китай, а также подчеркнул, что в Жетысу уже несколько лет успешно работает казахстанско-французское СП «Данон».
Франсис Этьен в свою очередь подчеркнул, что торгово-экономическое партнерство Франции и Казахстана динамично развивается с 1992 года, но на региональном уровне для французских бизнесменов в нашей республике есть большие резервы роста. Приоритетными сферами они считают агропромышленный комплекс, туризм и медицину. В начале 2015 года открылось прямое авиасообщение по маршруту Париж – Астана, сейчас прорабатывается вопрос прямого рейса Париж – Алматы и идет работа над созданием франко-казахстанской торговой палаты со штаб-квартирой в Алматы. Кроме того, ряд французских фирм заинтересован в экспорте замороженного и консервированного мяса конины в регионы Казахстана. А спортивные организации этой европейской державы выражают намерение организовать для казахстанских наездников мастер-классы и стажировку по обучению разным видам классической верховой езды и дисциплинам конного спорта.
Затем в программе визита была организованная Палатой предпринимателей Алматинской области встреча с бизнесменами, заинтересованными в сотрудничестве с Францией, где предметно обсуждались вопросы установления деловых связей. Остальные два дня Франсис Этьен посвятил поездке по городам и районам Жетысу, побывав в Панфиловском, Уйгурском, Райымбекском районах, где осмотрел строящийся сухой порт СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», МЦПС «Хоргос», знаменитый Чарынский каньон и каскад Кольсайских озер.

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