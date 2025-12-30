Фото: пресс-служба МКИ

По ее словам, 2025 год стал для медиасферы Казахстана по-настоящему важным и насыщенным. Это был год системных реформ, развития институтов и укрепления профессиональных стандартов. Государственные инициативы, партнёрские проекты и ключевые отраслевые события задали устойчивый курс на поддержку медиа и повышение качества информационного контента.

Сегодня в стране зарегистрировано более 5 тысяч средств массовой информации, включая 306 иностранных. Только за 2025 год появилось 515 новых СМИ — это говорит о живом интересе к профессии и активном развитии медиарынка.

Совершенствование законодательства в сфере информации остаётся одним из приоритетов.

«В уходящем году особое внимание было уделено поддержке отечественных печатных изданий. Согласно закону, в новый Налоговый кодекс включены нормы о введении пониженной ставки НДС в размере 10% на оборот от реализации отечественных периодических печатных изданий. С учётом стремительного развития медиасреды также разработаны проекты законов, касающиеся онлайн-платформ и масс-медиа, а также изменений в административное законодательство. Эта работа направлена на снижение распространения противоправного контента в информационном пространстве. Усиливается ответственность администраций онлайн-платформ и анонимных пользователей социальных сетей, а также предлагается ограничить детей от деструктивного контента, распространяемого на онлайн-платформах. Впервые вводится законодательное регулирование аудиовизуальных платформ, в том числе обязанность по получению соответствующей лицензии для осуществления их деятельности на территории Республики Казахстан», – сказала она на видео в Facebook.

Кроме того, продолжается и расширение охвата цифрового эфирного телерадиовещания. До конца года вводятся в эксплуатацию 63 новые радиотелевизионные станции, что позволит довести охват цифровым эфирным телевидением до более чем 95% населения. Параллельно развивается государственная сеть радиовещания — в приграничных населённых пунктах запускаются 120 радиопередатчиков.

«В 2025 году была расширена система измерения телесмотрения: теперь учитываются не только крупные города, но и населённые пункты с численностью менее 100 тысяч жителей. Первые результаты за октябрь–декабрь показали рост телесмотрения по стране на 18%. Телевидение по-прежнему остаётся важной частью медиапространства. Производство телевизионного контента в Казахстане фактически стало полноценной индустрией. При этом отечественная продукция оказалась и популярной, и содержательной. В течение года зрителям были предложены новости, документальные фильмы, аналитические и интеллектуальные программы, а также отечественные сериалы», – пояснила министр.

По ее словам, активно развивалось и международное сотрудничество.

«В этом году реализованы крупные совместные проекты с Турцией — завершено производство 100-серийного сериала «Қайта оралған Үміт», с Китаем — снят первый совместный казахстанско-китайский сериал «Іледе күтемін…», а также с Российской Федерацией — создан восьмисерийный художественный сериал «Аллигатор». В рамках работы регионального представительства Euronews в 2025 году на телеканале вышли авторские проекты: 20 выпусков о культуре, истории, природе и традициях Казахстана, 10 выпусков деловой программы об экономике, инвестициях и сотрудничестве с Европой, 10 выпусков были посвящены историям интересных людей: академиков, хирургов, музыкантов, спортсменов, актёров, балерин, археологов и пилотов, а также 5 программ о значимых событиях», – рассказала глава ведомства.

В то же время с учётом оптимизации были приняты непростые, но необходимые решения: прекращено вещание телеканала «Ел арна», пересмотрена структура АО «Казконтент» с акцентом на новые медиа, завершена деятельность ресурсов Ruh.kz и Baigenews.kz с перераспределением усилий в сторону креативного контента в социальных сетях.

В целях повышения интереса к периодическим изданиям предлагается пересмотреть структуру ТОО «Қазақ газеттері» и вывести две крупные республиканские газеты в самостоятельные и независимые бренды «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда». Данное решение позволит усилить потенциал каждой из значимых для нашей страны газет, что будет способствовать укреплению коммуникации государства и общества, говорит глава Минкультуры.

Традиционно в 2025 году прошли Astana Media Week и II Центрально-Азиатский медиафорум — ключевые площадки для профессионального диалога в регионе. Состоялись церемонии вручения Национальной премии «Үркер» и Национальной телевизионной премии «Тұмар».

«Уважаемые представители средств массовой информации, хочу искренне поблагодарить вас за профессионализм, ответственность и активную поддержку государственной политики. Благодаря вашей ежедневной работе, объективному и своевременному освещению реформ, инициатив и принципов «Таза Қазақстан», «Закон и Порядок» в обществе укрепляется доверие, продвигаются наши общие ценности, формируется культура открытого диалога и взаимного уважения. СМИ играют ключевую роль в разъяснении проводимых преобразований, отражая реальные изменения и создавая пространство для конструктивного общественного обсуждения. Дорогие друзья! Этот год показывает: медиасфера Казахстана развивается, меняется, усовершенствуется, сохраняя собственную идентичность и открытость миру», – говорится в публикации.

В завершение она поздравила всех представителей сферы с наступающим Новым годом и пожелала им новых творческих успехов, профессиональных побед и интересных проектов.