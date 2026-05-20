Четверть века в академическом строю

Масс-медиа
Елена Брусиловская
корреспондент Алматинского корпункта

В Международном центре сближения культур под эгидой ЮНЕСКО прошло мероприятие, посвященное 25-летию Академии журналистики Казахстана.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Академия журналистики Казах­стана неразрывно связана со временем становления суверенной республики, да и сама она, по сути, – свидетельство обновленной журналистики страны. Телепрограммы, газетные и журнальные статьи наших академиков дают возможность пошагово проследить историю нового Казахстана, – отметил ее президент – доктор исторических наук Сагымбай Кабашев. – Как респуб­ликанское общественное объединение Академия была создана в июне 2001 года с целью консолидации медиасооб­щества страны. В числе наших академиков не только руководители крупных газет, журналов, медиахолдингов, но и рядовые журналисты, имена которых известны многим.

Заседание проходило под знаком 90-летия классика казахской литературы Олжаса Сулейменова, который является почетным членом Академии журналистики РК.

– На этом заседании мы вручили юбилейные медали ветеранам академии. В чис­ле награжденных – председатель Сою­за журналистов Казахстана Сейтказы ­Матаев, президент Казахстанского пресс-клуба Асель Караулова, инициатор премии «Алтын жұлдыз» за достижения в области казахстанской журналистики Рамазан Байтасов, известный тележурналист Жанна Ахметова и другие, – рассказал вице-президент академии Валерий Жандаулетов.

Наиболее активные академики – ветеран журналистики Тлеужан Есильбаев, генеральный директор «Конаев Медиа» Кымбат Хангельдина, главный редактор телеканала «Хабар» Кулимхан Хасенова и другие – получили специальные юбилейные дипломы.

– Академия журналистики живет, развивается и меняется вместе со временем. Мы понимаем огромную ответственность за каждое наше слово и поступок, именно поэтому принято решение в ближайшее время обновить устав академии, приблизив его к современным требованиям. Сейчас в нашем строю 71 академик, это солидная высокопрофессиональная когорта журналистов, которые представляют ведущие казахстанские СМИ. Они честно исполняют свой журналистский долг, и эти базовые понятия профессии необходимо передавать молодым журналистам, что является важной частью работы нашей академии, – заключил Валерий Жандаулетов.

#Алматы #25 лет #Академия журналистики Казахстана

Популярное

Все
Ставка на собственную фармацевтику
Культура – это паспорт нации
ТЭЦ выходят из «красной» зоны
Основа духовного обновления общества
Евразийская цифровая повестка
Четверть века в академическом строю
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
На одном языке с природой
Трансляций повелитель, сигнала властелин
Конституция – основа для модернизации Уголовного кодекса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Инвестиции в IT- индустрию
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии
На стыке творчества и технологий
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Процесс пошел!
Творог берется не из вареников!
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый вид змей обнаружили в Китае
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
Достойный путь генерала Уразова
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане
Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах
Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ
В авангарде мировых стандартов
В Астане наградили юных журналистов
Наука, музыка, спорт: что подготовили отраслевые телеканалы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]