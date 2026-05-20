Четверть века в академическом строю

– Академия журналистики Казах­стана неразрывно связана со временем становления суверенной республики, да и сама она, по сути, – свидетельство обновленной журналистики страны. Телепрограммы, газетные и журнальные статьи наших академиков дают возможность пошагово проследить историю нового Казахстана, – отметил ее президент – доктор исторических наук Сагымбай Кабашев. – Как респуб­ликанское общественное объединение Академия была создана в июне 2001 года с целью консолидации медиасооб­щества страны. В числе наших академиков не только руководители крупных газет, журналов, медиахолдингов, но и рядовые журналисты, имена которых известны многим.

Заседание проходило под знаком 90-летия классика казахской литературы Олжаса Сулейменова, который является почетным членом Академии журналистики РК.

– На этом заседании мы вручили юбилейные медали ветеранам академии. В чис­ле награжденных – председатель Сою­за журналистов Казахстана Сейтказы ­Матаев, президент Казахстанского пресс-клуба Асель Караулова, инициатор премии «Алтын жұлдыз» за достижения в области казахстанской журналистики Рамазан Байтасов, известный тележурналист Жанна Ахметова и другие, – рассказал вице-президент академии Валерий Жандаулетов.

Наиболее активные академики – ветеран журналистики Тлеужан Есильбаев, генеральный директор «Конаев Медиа» Кымбат Хангельдина, главный редактор телеканала «Хабар» Кулимхан Хасенова и другие – получили специальные юбилейные дипломы.

– Академия журналистики живет, развивается и меняется вместе со временем. Мы понимаем огромную ответственность за каждое наше слово и поступок, именно поэтому принято решение в ближайшее время обновить устав академии, приблизив его к современным требованиям. Сейчас в нашем строю 71 академик, это солидная высокопрофессиональная когорта журналистов, которые представляют ведущие казахстанские СМИ. Они честно исполняют свой журналистский долг, и эти базовые понятия профессии необходимо передавать молодым журналистам, что является важной частью работы нашей академии, – заключил Валерий Жандаулетов.