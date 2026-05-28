Объявлен старт приема заявок на конкурс среди журналистов «Парасат»

Сенат,Масс-медиа

В Сенате стартовал прием заявок на ежегодный конкурс среди представителей средств массовой информации «Парасат». Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Палаты Маулен Ашимбаев.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«К участию приглашаются журналисты, творческие коллективы и блогеры, которые освещают масштабные преобразования, реализуемые в стране по инициативе Главы государства, раскрывают значение конституционной реформы, а также рассказывают о законодательной деятельности Сената. Традиционно награды будут вручены за лучшие работы в сферах телевидения, радио, печатных СМИ, интернет-изданий и социальных сетей. Кроме того, предусмотрена специальная номинация за лучший аналитический материал», - написал Маулен Ашимбаев.

К участию в Конкурсе допускаются материалы, размещенные в период с 21 мая прошлого года по 20 мая текущего года. Прием заявок открыт до 10 июня.

Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:

– Лучший телевизионный материал;

– Лучший радиоматериал;

– Лучшая публикация в печатных СМИ;

– Лучшая публикация в интернет-издании;

– Лучшая публикация в социальных сетях;

– Специальная премия года: Лучший аналитический материал.

Материалы конкурса необходимо направлять на электронные адреса:

- Senat_Press@parlam.kz;

- Senat.Parasat2026@gmail.com.

Телефоны для справок: 74-72-27, 74-71-37.

Церемония награждения победителей состоится накануне Дня работников средств массовой информации.

Более подробную информацию об условиях конкурса можно найти на сайте Сената.

 

#Сенат #конкурс #масс-медиа

Популярное

Все
Токаев поздравил Президента Азербайджана с Днем независимости
Почти 6 млрд тенге выделили на модернизацию тепло- и электросетей Аркалыка
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео
Стартовали съемки рождественского фильма «Щелкунчик»
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эфиопию с Национальным днем
Более 10 человек погибли в ДТП с грузовиком в Китае
Токаев – Путину: Будем работать во имя коренных интересов наших народов
Президента России торжественно встретили во Дворце Независимости
Коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL и AINALAIYN вышли в продажу
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Почти в 10 раз ускорили логистические процессы в Казахстане
Программу по дзюдо внедряют в систему высшего образования Казахстана
Уголовную ответственность за обещание дать взятку вводят в РК
Казахстан и Россия формируют новую модель сотрудничества
Юбилейный вечер Розы Рымбаевой прошел в Астане
Образовательные центры проекта «Сириус – Казахстан» могут запустить в Астане и Алматы
Владимир Путин: Российско-казахстанское сотрудничество развивается на принципах равноправия и взаимного уважения
Президенты Казахстана и России провели переговоры в расширенном составе
В Казахстане появятся собственные кредитные рейтинговые агентства
Реорганизация предприятий с целью уклонения от налогов участилась в Казахстане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
ИИ-решения для казахского языка
Президент произвел кадровые перестановки в АСПИР
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения

Читайте также

Уголовную ответственность за обещание дать взятку вводят в …
Спикер Сената ознакомился с деятельностью социального кафе
Укрепление межпарламентского сотрудничества обсудили Маулен…
Перспективы многопланового сотрудничества обсудили сенаторы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]