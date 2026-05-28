Объявлен старт приема заявок на конкурс среди журналистов «Парасат»

В Сенате стартовал прием заявок на ежегодный конкурс среди представителей средств массовой информации «Парасат». Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Палаты Маулен Ашимбаев.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«К участию приглашаются журналисты, творческие коллективы и блогеры, которые освещают масштабные преобразования, реализуемые в стране по инициативе Главы государства, раскрывают значение конституционной реформы, а также рассказывают о законодательной деятельности Сената. Традиционно награды будут вручены за лучшие работы в сферах телевидения, радио, печатных СМИ, интернет-изданий и социальных сетей. Кроме того, предусмотрена специальная номинация за лучший аналитический материал», - написал Маулен Ашимбаев.

К участию в Конкурсе допускаются материалы, размещенные в период с 21 мая прошлого года по 20 мая текущего года. Прием заявок открыт до 10 июня.

Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:

– Лучший телевизионный материал;

– Лучший радиоматериал;

– Лучшая публикация в печатных СМИ;

– Лучшая публикация в интернет-издании;

– Лучшая публикация в социальных сетях;

– Специальная премия года: Лучший аналитический материал.

Материалы конкурса необходимо направлять на электронные адреса:

- Senat_Press@parlam.kz;

- Senat.Parasat2026@gmail.com.

Телефоны для справок: 74-72-27, 74-71-37.

Церемония награждения победителей состоится накануне Дня работников средств массовой информации.

Более подробную информацию об условиях конкурса можно найти на сайте Сената.