И это все о нем

Вчера в центральном офисе ТОО «Қазақ газеттері» с 60-летием со дня рождения поздравляли известного журналиста, главного редактора газеты «Egemen Qazaqstan» Габита Мусрепа

фото Ерлана Омара

В торжественном мероприя­тии приняли участие советник Президента РК Бауыржан Омаров, советник министра иностранных дел Куат Бораш, друзья и коллеги юбиляра.

Открывая встречу, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы рассказал о профессиональном пути и заслугах юбиляра.

Бауыржан Омаров зачитал и торжественно вручил позд­равление Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В письме Президента особо отмечена роль Габита Мусрепа в развитии казахстанской журналистики.

«Будучи известным журналистом, квалифицированным руководителем, вы много лет плодотворно работаете в респуб­ликанском издании, вносите большой вклад в развитие отечественного медиасектора. Сегодня вы неустанно трудитесь над повышением авторитета газеты «Egemen Qazaqstan». Ваши аналитические материалы и содержательные статьи по темам государственной политики, права и экономики, образования и науки с большим интересом читает широкая читательская аудитория. Хочу пожелать вам и впредь вносить свой вклад в культурно-духовное развитие страны», – говорится в поздравлении Главы государства.

В эти дни в адрес юбиляра поступило множестве поздравлений. Среди них – поздравительное письмо от председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева. «Всю свою сознательную жизнь вы посвятили развитию национальной журналистики. Настойчивость всегда достойна высокой оценки. Ваши аналитические материалы на экономические темы, статьи, затрагивающие актуальные вопросы социально-духовной сферы, никогда не теряют своей актуальнос­ти», – отметил спикер Сената.

Было зачитано поздравление от Государственного советника РК Ерлана Карина, в котором говорится, что Габит Мусреп заслужил большое уважение как талантливый журналист и публицист: «Общественности хорошо известно, что вы являетесь известным и авторитетным представителем современной казахской журналистики. Вы вносите большой вклад в духовное развитие нации и являетесь примером для последующих поколений».

Руководитель Администрации Президента РК Роман Скляр в поздравительном адресе также отметил самоотверженный труд Габита Искендерулы во имя процветания национальной журналистики, подчеркнув, что возглавляемое им издание играет важную роль в развитии духовности и формировании общественного мнения.

Теплые слова поздравления пришли и от заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой. «Мы знаем вас как талантливого журналиста, вносящего весомый вклад в развитие отечественного масс-медиа. Долгие годы вы плодотворно работали в республиканских изданиях, проявляя профессио­нализм, уважение к интересам нации», – говорится в послании вице-премьера.

Поздравление министра иностранных дел Ермека Кушербаева зачитал перед собравшимися советник министра Куат Бораш. В своем письме министр выразил уважение к заслугам Габита Мус­репа, высоко оценил юбиляра как квалифицированного менеджера в сфере масс-медиа.

Также в ходе мероприятия были вручены поздравительные письма от председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбая, вице-министра культуры и информации Каната Искакова, председателя правления – ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева.

Много теплых слов было сказано коллегами Габита Мус­репа – журналистами газет «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда». Выступающие отмечали не только его деловые, но и человеческие качества, которые служат ярким примером для молодого поколения журналистов.