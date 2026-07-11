В центре внимания – химпром

В ходе мероприятия рассматривались ключевые аспекты устойчивой работы отраслевых предприятий и повышения их конкурентоспособности, сообщила пресс-служба Правительства. Особое внимание было уделено обеспечению химических производств необходимым сырьем и стабильным энергоснабжением, а также формированию экономически обоснованных тарифов на железнодорожные перевозки.

Участники совещания обсудили меры по устранению существующих барьеров, совершенствованию межведомственного взаимодействия и созданию благоприятных условий для дальнейшего развития отечественного химпрома. По итогам совещания заинтересованным госорганам и организациям были даны соответствующие поручения.