МВД: Более 120 кг синтетических наркотиков изъяли за первую декаду июля

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За первую декаду июля выявлено 187 наркоправонарушений, из которых 86 уголовных проступков и 101 преступление. За 10 дней пресечено 46 фактов сбыта наркотиков, четыре факта хранения в особо крупном размере, 40 фактов культивирования наркосодержащих растений, а также зарегистрировано четыре факта контрабанды наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

- Из незаконного оборота изъято 266 кг прекурсоров и 760 кг наркотиков, в том числе более 121 кг синтетических наркотиков. Особый акцент делается на организацию и проведение антинаркотических мероприятий среди старшеклассников и студентов в каникулярный период, - отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

В Астане задержан 26-летний житель столицы, у которого в ходе личного обыска и проверки арендуемого жилья изъято 227 свертков с синтетическими наркотиками а-PVP весом 245 граммов, которые он намеревался сбыть на территории города.