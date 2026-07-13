27 человек погибли при пожаре в пабе в Бангкоке

Более 60 человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Скрин с видео

«В Бангкоке в пабе вспыхнул сильный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 27 человек, прежде чем пожарные взяли огонь под контроль», — говорится в публикации агентства Associated Press (AP).

Спасатели информировали, что о пожаре сообщили около полуночи. На видео, опубликованном ими в интернете, видно, как из входной двери паба в северной части тайской столицы вырывается пламя. Пожарным потребовалось около получаса, чтобы взять огонь под контроль.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракун сообщил журналистам на месте происшествия, что погибли 27 человек, несколько человек были доставлены в больницу. Он отметил, что причина пожара расследуется.

«Чиновник столичной администрации Бангкока сообщил, что при пожаре пострадали 63 человека», — указано в публикации агентства Reuters.

В сообщении отмечается, что точные детали пока не ясны, но пожар, предположительно, начался в пабе Rong Beer Na Lat Phrao в районе Чатучак на севере Бангкока.