Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области

Прокуратурой Карагандинской области при координации Комитета по защите прав инвесторов выявлен административный барьер в законодательстве, препятствующий реализации инвестиционных проектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Установлено, что ранее действовавшие нормы Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» не допускали эксплуатацию построенных объектов без утвержденного акта приемки в эксплуатацию.

При этом возможность эксплуатации объектов в период проведения пусконаладочных работ предусматривалась исключительно для участников специальных экономических зон. Аналогичные условия для субъектов предпринимательства, реализующих проекты на территориях индустриальных зон, законодательством не были предусмотрены.

Отсутствие соответствующего правового механизма создавало дополнительные административные барьеры для бизнеса, усложняло процесс запуска производственных объектов и ставило инвесторов индустриальных зон в неравные условия по сравнению с участниками специальных экономических зон.

Инициатива прокуратуры Карагандинской области по совершенствованию законодательства была поддержана Генеральной прокуратурой и Комитетом. Соответствующие предложения направлены в уполномоченный государственный орган и учтены при разработке нового Строительного кодекса.

В результате в Строительный кодекс Республики Казахстан, вступающий в силу с июля текущего года, включена норма, допускающая эксплуатацию промышленных (производственных) объектов в период проведения пусконаладочных работ на территориях индустриальных зон.

Принятые изменения позволили устранить административный барьер, создать более благоприятные условия для инвесторов и обеспечить равные возможности для реализации инвестиционных проектов.

Работа по выявлению и устранению системных административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса и привлечению инвестиций, продолжается.

Прокуратура Карагандинской области призывает инвесторов, столкнувшихся с нарушением прав или административными барьерами, обращаться по телефону: +7 (701) 544-08-59 либо в Call-центр 115.