Бектенов поручил в течение месяца регионам определить конкретные точки роста торговли

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

По словам Главы Кабмина, необходимо использовать потенциал специальных экономических и индустриальных зон

Фото: пресс-служба Правительства

 

На сегодня свыше 70% товарооборота Казахстана формируют пять регионов. В этой связи Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам определить собственные точки роста торговли, эффективнее использовать потенциал приграничных территорий и регионов с высокой туристической привлекательностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

«Каждая область должна эффективно использовать свой потенциал для обеспечения роста торговли. В этом направлении широкие возможности имеются у приграничных регионов, а также территорий с высокой туристической привлекательностью. Необходимо использовать потенциал специальных экономических и индустриальных зон, формируя на их базе современные центры торговли, переработки и предпринимательства. Поручаю акиматам регионов в месячный срок разработать региональные Дорожные карты развития торговли с определением конкретных точек роста, инвестиционных проектов и целевых показателей по увеличению товарооборота. Министерству торговли и интеграции обеспечить координацию и контроль исполнения», – поручил Олжас Бектенов.

Для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса всем государственным органам совместно с Нацпалатой «Атамекен» необходимо выстроить тесное взаимодействие с предпринимателями в регионах и обеспечить всестороннюю поддержки их инициатив.

«Все возникающие проблемные вопросы должны находить оперативные решения», – подчеркнул руководитель Правительства.

Кроме того, Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что выполнение задач Главы государства требует не только сохранения текущих, но и наращивания темпов развития экономики. Члены Правительства и руководители регионов несут персональную ответственность за достижение плановых показателей роста в своих отраслях и регионах.

«Каждый руководитель несет персональную ответственность за достижение плановых показателей роста экономики в разрезе отраслей и регионов. Нельзя сбавлять набранных темпов. Нужно мобилизовать все имеющиеся ресурсы», – отметил Олжас Бектенов.

#регионы #Правительство #торговля #Бектенов

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