«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

17-й тур Премьер-лиги Казахстана по футболу не обошелся без сюрпризов. Отметим, что календарь текущего тура подверг­ся корректировкам: несколько матчей были перенесены из-за участия казахстанских клубов в квалификации еврокубков. В частности, свои встречи отложили алматинский «Кайрат» и семейский «Елимай».

фото ФК «Актобе»

Главная сенсация тура прогремела в Кызылорде, где временно выступающий в этом городе актауский «Каспий» принимал единоличного лидера чемпионата – шымкентский «Ордабасы». До этого дня шымкентцы шли без единого поражения в КПЛ-2026, однако номинальные хозяева поля переписали расклады.

Встреча превратилась в сумасшедшие качели: белорусский полузащитник Владислав Климович вывел «Каспий» вперед на 16-й минуте, но перед перерывом норвежский форвард Бьорн Йонсен восстановил равновесие. Во втором тайме Рамазан Абылайхан снова вывел актаусцев вперед, а на 81-й минуте сенегальский нападающий Силла Кеба продавил оборону шымкентцев, сделав счет 3:1. Гол Жасулана Амира на 91-й минуте уже ничего не решал – «Каспий» вырвал победу со счетом 3:2. Шымкентский клуб потерпел первое поражение в сезоне, но при этом остается лидером чемпионата с 40 набранными очками.

Украшением тура стал поединок «Астаны» и «Актобе». Столичной команде пришлось демонстрировать колоссальную волевую стойкость, ведь всего пару дней назад подопечные Григория Бабаяна проводили тяжелейший выездной матч Лиги конференций УЕФА в Албании против «Динамо Сити». Несмотря на ротацию и усталость, «Астана» открыла счет благодаря изящному удару Дмитрия Шомко. «Актобе» отыгрался усилиями грузинского легионера Гиор­ги Зарии, а во втором тайме Артур Шушеначев вывел гостей вперед (2:1). Однако «Астана» проявила чемпионский характер. Сначала курьезный гол боснийца Ивана Башича (он совершал подачу, а в итоге забил мяч) сравнял цифры на табло, а на 92-й минуте Станислав Басманов сделал счет 3:2. «Астана» закрепилась на третьей строчке с 29 очками.

Костанайский «Тобол» уверенно обыг­рал кокшетауский «Окжетпес» со счетом 3:1 (голы у костанайцев забили Асхат Тагыберген, алжирский защитник Райан Сенхаджи и венесуэлец Луис Герра), что позволило клубу выскочить из зоны вылета. Драматичным вышло и противостоя­ние в Павлодаре: пятикратный чемпион страны «Иртыш» уступил столичному «Женису» (0:1) из-за гола сербского защитника Марко Евтича на 96-й минуте и остался на последнем месте. Жезказганский «Улытау» переиграл кызылординский «Кайсар» (1:0), а усть-каменогорский «Алтай» на выезде одолел талдыкорганский «Жетысу» (1:0).

 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Команда И В Н П М О
1 «Ордабасы» 17 12 4 1 30-12 40
2 «Кайрат» 18 11 6 1 34-12 39
3 «Астана» 17 8 5 4 25-19 29
4 «Окжетпес» 17 7 6 4 22-24 27
5 «Елимай» 16 7 5 4 24-19 26
6 «Улытау» 17 7 5 5 14-15 26
7 «Актобе» 17 7 4 6 22-18 25
8 «Женис» 17 5 6 6 14-19 21
9 «Атырау» 16 3 9 4 12-13 18
10 «Жетысу» 17 4 6 7 21-25 18
11 «Тобол» 17 5 3 9 19-25 18
12 «Кайсар» 18 3 9 6 13-20 18
13 «Каспий» 17 5 2 10 15-22 17
14 «Алтай» 17 3 7 7 12-18 16
15 «Кызылжар» 17 4 3 10 17-25 15
16 «Иртыш» 17 1 8 8 14-22 11

 

#Спорт #футбол #Ордабасы

Популярное

Все
Знак уважения и поддержки
В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат Shaiqas 2026
Рассмотрены вопросы правового регулирования
Подписан контракт на переработку рения
В контексте новой электоральной повестки
Курс на укрепление стратегического партнерства
Строки, рожденные жизнью
Лето возможностей
Стандарты разные нужны
Сохранить ДНК нашей государственности
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Деньги – почте, газеты – в никуда
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Наши команды открыли сезон еврокубков
КПЛ перешагнула экватор
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
Чесноков вернулся и принес победу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]