«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне

Главная сенсация тура прогремела в Кызылорде, где временно выступающий в этом городе актауский «Каспий» принимал единоличного лидера чемпионата – шымкентский «Ордабасы». До этого дня шымкентцы шли без единого поражения в КПЛ-2026, однако номинальные хозяева поля переписали расклады.

Встреча превратилась в сумасшедшие качели: белорусский полузащитник Владислав Климович вывел «Каспий» вперед на 16-й минуте, но перед перерывом норвежский форвард Бьорн Йонсен восстановил равновесие. Во втором тайме Рамазан Абылайхан снова вывел актаусцев вперед, а на 81-й минуте сенегальский нападающий Силла Кеба продавил оборону шымкентцев, сделав счет 3:1. Гол Жасулана Амира на 91-й минуте уже ничего не решал – «Каспий» вырвал победу со счетом 3:2. Шымкентский клуб потерпел первое поражение в сезоне, но при этом остается лидером чемпионата с 40 набранными очками.

Украшением тура стал поединок «Астаны» и «Актобе». Столичной команде пришлось демонстрировать колоссальную волевую стойкость, ведь всего пару дней назад подопечные Григория Бабаяна проводили тяжелейший выездной матч Лиги конференций УЕФА в Албании против «Динамо Сити». Несмотря на ротацию и усталость, «Астана» открыла счет благодаря изящному удару Дмитрия Шомко. «Актобе» отыгрался усилиями грузинского легионера Гиор­ги Зарии, а во втором тайме Артур Шушеначев вывел гостей вперед (2:1). Однако «Астана» проявила чемпионский характер. Сначала курьезный гол боснийца Ивана Башича (он совершал подачу, а в итоге забил мяч) сравнял цифры на табло, а на 92-й минуте Станислав Басманов сделал счет 3:2. «Астана» закрепилась на третьей строчке с 29 очками.

Костанайский «Тобол» уверенно обыг­рал кокшетауский «Окжетпес» со счетом 3:1 (голы у костанайцев забили Асхат Тагыберген, алжирский защитник Райан Сенхаджи и венесуэлец Луис Герра), что позволило клубу выскочить из зоны вылета. Драматичным вышло и противостоя­ние в Павлодаре: пятикратный чемпион страны «Иртыш» уступил столичному «Женису» (0:1) из-за гола сербского защитника Марко Евтича на 96-й минуте и остался на последнем месте. Жезказганский «Улытау» переиграл кызылординский «Кайсар» (1:0), а усть-каменогорский «Алтай» на выезде одолел талдыкорганский «Жетысу» (1:0).

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