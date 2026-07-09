Бектенов обсудил с делегацией Keidanren расширение казахско-японского инвестиционного сотрудничества

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава Кабмина подчеркнул, что Япония является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Восточной Азии

Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с делегацией Японской федерации бизнеса Keidanren во главе с Председателем Совета директоров компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хашимото, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Обсуждены вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в развитие договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию в декабре 2025 года.

В ходе визита было подписано 47 двусторонних коммерческих документов на сумму свыше $3,7 млрд.

Олжас Бектенов подчеркнул, что Япония является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Восточной Азии. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот превысил $1,7 млрд. В стране действуют 68 предприятий с участием японского капитала. На казахстанском рынке успешно работают такие компании, как INPEX, Marubeni, Sumitomo, Mitsui и др.

Казахстан заинтересован в расширении всестороннего сотрудничества с Японией как одной из передовых технологических стран. Отмечена готовность Правительства РК оказать необходимую поддержку реализации новых прорывных проектов, привлечению капитала, передаче передовых технологий и локализации производств с участием японских партнеров.

«Под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева наша страна вступила в этап масштабных политических и экономических преобразований. Конституция, принятая на общенациональном референдуме, закрепила курс на построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана, открытого к конструктивному международному партнерству. В этом контексте взаимодействие с Японией имеет для нас особое значение. Мы заинтересованы не только в расширении торговли и инвестиций, но и в запуске совместных проектов, которые принесут в экономику новые технологии, современные производства и долгосрочные компетенции», – отметил Олжас Бектенов.

В свою очередь Председатель Совета директоров компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хашимото отметил, что у Японии и Казахстана есть широкий потенциал для расширения сотрудничества.

«Темпы развития цифровой трансформации Казахстана впечатляют. Казахстан – молодая страна, которая достаточно успешно движется в этом направлении. Здесь много молодых людей, развивающих цифровизацию. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Казахстаном в сфере развития человеческого капитала, включая подготовку высококвалифицированных кадров в области IT и цифровой трансформации. Японские компании обладают значительным опытом реализации долгосрочных инфраструктурных проектов. Мы видим большой потенциал для сотрудничества в развитии цифровой и логистической инфраструктуры, а также в сфере «зеленых» технологий. Япония готова предложить экологически безопасные решения для горнодобывающей отрасли и внести вклад в устойчивое развитие экономики Казахстана», – подчеркнул Такеши Хашимото.

Отмечен потенциал дальнейшего взаимодействия по таким направлениям, как транспортно-логистическая отрасль, включая развитие Среднего коридора и портовой инфраструктуры Каспия, энергетика, цифровизация и искусственный интеллект, промышленная кооперация. Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов с участием японского бизнеса, ориентированных на трансфер технологий, локализацию производства и создание новых точек экономического роста.

Справочно: Keidanren является крупнейшим и наиболее влиятельным объединением деловых кругов Японии. Федерация включает в себя 1574 компании, 106 отраслевых ассоциаций и 47 региональных экономических организаций.

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