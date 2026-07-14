Турнир FIDE – в Алматы

За титул и призовой фонд в 50 тыс. евро поборются 16 команд, прошедших отбор из 79 вузов 49 стран. Среди участников – Гарвард, Оксфорд, Кембридж, а также КазНУ им. аль-Фараби и КазНУС. Соревнования пройдут на четырех досках с обязательным участием мужчин и женщин. Кроме того, 4–5 августа состоится матч сборной Казахстана против сборной мира (до 18 лет). Турнир укрепит позиции страны как ключевого центра мировых шахмат.