Турнир FIDE – в Алматы

В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат Shaiqas 2026
Рассмотрены вопросы правового регулирования
Подписан контракт на переработку рения
В контексте новой электоральной повестки
Курс на укрепление стратегического партнерства
Строки, рожденные жизнью
Лето возможностей
Стандарты разные нужны
Сохранить ДНК нашей государственности
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Деньги – почте, газеты – в никуда
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики