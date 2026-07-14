У нас 13 финалов!

Спорт
Абзал Камбар

В Джакарте (Индонезия) проходит чемпионат Азии по боксу среди категорий U19 и U23. По итогам полуфиналов в возрастной группе до 23 лет сразу 13 казах­станских боксеров гарантировали себе участие в решающих боях.

Победы в 1⁄2 финала одержали 12 наших спортсменов: Гульназ Борибаева (до 48 кг), Анита Адишева (до 51 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг), Азиза Исина (до 70 кг), Шугыла Налибай (до 75 кг), Бексултан Боранбек (до 55 кг), Нурасыл Толебек (до 60 кг), Нурбек Мурсал (до 70 кг), Аман Коныс­бек (до 75 кг), Онер Сейилхан (до 80 кг), Темирлан Мукатаев (до 85 кг) и Ибрагим Бетаев (до 90 кг). Куралай Егинбайкызы (до 80 кг) прошла в финал напрямую.

Отметим, что Аяжан Ермек, Панар Сейитханкызы и Аслан Елдибайулы стали бронзовыми призерами. Решающие бои за золото U23 пройдут 15–16 июля.

#Спорт #бокс #чемпионат Азии

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