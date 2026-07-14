У нас 13 финалов!

Победы в 1⁄2 финала одержали 12 наших спортсменов: Гульназ Борибаева (до 48 кг), Анита Адишева (до 51 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг), Азиза Исина (до 70 кг), Шугыла Налибай (до 75 кг), Бексултан Боранбек (до 55 кг), Нурасыл Толебек (до 60 кг), Нурбек Мурсал (до 70 кг), Аман Коныс­бек (до 75 кг), Онер Сейилхан (до 80 кг), Темирлан Мукатаев (до 85 кг) и Ибрагим Бетаев (до 90 кг). Куралай Егинбайкызы (до 80 кг) прошла в финал напрямую.

Отметим, что Аяжан Ермек, Панар Сейитханкызы и Аслан Елдибайулы стали бронзовыми призерами. Решающие бои за золото U23 пройдут 15–16 июля.