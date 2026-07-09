Бектенов провел встречу с президентом университета Аризоны

Дана Аменова
специальный корреспондент

По совместным программам обучаются свыше 1,2 тыс. студентов

Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с президентом университета Аризоны доктором Сурешем Гаримеллой вопросы сотрудничества в образовательной сфере. В частности, рассмотрены перспективы расширения совместных академических программ, научных исследований и трансфера технологий в приоритетных для Казахстана отраслях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Университет Аризоны стал одним из первых иностранных вузов, с которым заключено образовательное сотрудничество в контексте системной работы по усилению научно-образовательного потенциала страны.

На сегодня осуществляется стратегическое партнерство между Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева и Университетом Аризоны. По совместным программам обучаются свыше 1,2 тыс. студентов. В текущем году состоится первый выпуск.

«Новая Конституция Казахстана определяет образование, науку и инновации в качестве стратегических направлений государственной политики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил развитие человеческого капитала одним из наших ключевых приоритетов. Мы формируем региональный академический и исследовательский хаб, внедряя лучшие международные практики и расширяя научно-исследовательское сотрудничество», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Президент университета Аризоны Суреш Гаримелла отметил успешную реализацию пилотного сотрудничества с Козыбаев Университетом. Подчеркнуто, что одним из приоритетов в совместной программе является развитие научных исследований.

«Мы показали, что модель образовательного сотрудничества можно реализовать и масштабировать на большее число студентов в Козыбаев университет, а также на другие вузы в стране. Мы выбрали для себя три ключевых приоритета: успех студентов, научные исследования и служение обществу и развитие местных сообществ. Каждый из этих приоритетов реализуется в Козыбаев университете через обучение за рубежом, вовлеченность, образование и другие направления», — подчеркнул Суреш Гаримелла.

В ходе встречи внимание уделено научно-исследовательской кооперации. Козыбаев университет и университет Аризоны реализуют совместные проекты в области водных ресурсов, агрогеномики, биоинформатики, переработки серы, искусственного интеллекта, цифрового здравоохранения и инклюзивного образования.

Один из проектов направлен на мониторинг, очистку и рациональное использование водных ресурсов Северо-Казахстанской области. Ведутся совместные исследования по геномной селекции сельскохозяйственных культур и сохранению генофонда уникальных животных и растений Казахстана, включая каспийского тюленя и тюльпан Грейга.

Реализуется проект по разработке технологий переработки серы и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью – высокотехнологичных материалов, удобрений и сорбентов.

По итогам встречи отмечена важность дальнейшего развития сотрудничества и повышения качества подготовки кадров.

#президент #университет #Бектенов #Аризона

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