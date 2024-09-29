Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем труда

Глава Минкультинформа напомнила, что в своем Послании народу Казахстана глава государства объявил 2025 год Годом рабочих профессий, подчеркнув их важность для страны, передает Kazpravda.kz
«Дорогие друзья! Последнее воскресенье сентября – особенный день для всех казахстанцев. Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом каждый день вносит неоценимый вклад в развитие нашей страны. День труда – это не просто праздник. Это символ уважения к различным профессиям и людям, которые своим трудом строят будущее государства», - написала Аида Балаева на своей странице в фейсбуке.
Она напомнила, что в своем Послании народу Казахстана глава государства объявил 2025 год Годом рабочих профессий, подчеркнув их важность для страны.
«Сегодня мы также чествуем трудовые династии, которые передают свои знания и мастерство из поколения в поколение. Эти семьи – живая история нашего народа, каждая из которых показывает, как любовь к своему делу может объединять поколения», - отметила министр.
Эти и многие другие семьи, продолжила глава ведомства, показывают, что труд – это не просто работа, это призвание, которое передается из поколения в поколение.
«Год рабочих профессий, объявленный Президентом, станет важным шагом на пути к признанию и поддержке тех, кто своим трудом формирует будущее нашей страны. Это также шанс для каждого из нас задуматься о том, что делает нашу страну сильной – это люди, которые ежедневно честно работают, будь то на заводе, в поле, в школе или в больнице. Трудолюбие – это не только путь к личному успеху, но и основа процветания всего общества. Только через честный, упорный труд мы сможем создать лучшее будущее для себя и наших детей», - подчеркнула Аида Балаева.