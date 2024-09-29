Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем труда

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«Дорогие друзья! Последнее воскресенье сентября – особенный день для всех казахстанцев. Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом каждый день вносит неоценимый вклад в развитие нашей страны. День труда – это не просто праздник. Это символ уважения к различным профессиям и людям, которые своим трудом строят будущее государства», - написала Аида Балаева на своей странице в фейсбуке.

Она напомнила, что в своем Послании народу Казахстана глава государства объявил 2025 год Годом рабочих профессий, подчеркнув их важность для страны.

«Сегодня мы также чествуем трудовые династии, которые передают свои знания и мастерство из поколения в поколение. Эти семьи – живая история нашего народа, каждая из которых показывает, как любовь к своему делу может объединять поколения», - отметила министр.

Эти и многие другие семьи, продолжила глава ведомства, показывают, что труд – это не просто работа, это призвание, которое передается из поколения в поколение.