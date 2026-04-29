Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем танца

Заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации РК в соцсетях напомнила о значимости хореографического искусства в глобальном культурном диалоге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По ее словам, международный день танца – дата, которая напоминает о большой силе искусства, способного говорить с миром языком движения, пластики и эмоции.

«Для Казахстана искусство танца – не просто сценическое направление, а важная часть культурного наследия, в котором отражаются история народа, красота традиций и преемственность поколений. Через хореографическое искусство сохраняются национальные образы, укрепляется связь с истоками и формируется живой интерес к культуре у молодежи. Особое значение имеет и система профессионального образования в сфере танцевального искусства. Развитие отечественной хореографии опирается на сильные профильные школы и подготовку кадров, в том числе на базе Казахской национальной академии хореографии, Алматинского хореографического училища имени А. Селезнева и других учебных заведений. Именно здесь формируется новое поколение артистов, педагогов и балетмейстеров, которое продолжает и развивает лучшие традиции национальной сцены», – говорится в обращении.

Также министр добавила, что сегодня отечественная школа танца уверенно развивается и достойно представляет страну в Казахстане и за рубежом. Так, только в прошлом году ансамбль «Бірлік» выступил в 63 концертах и собрал около 100 тысяч зрителей, ансамбль «Гүлдер» провел 44 концерта, Государственный ансамбль танца «Салтанат» организовал 86 выступлений, охватив около 150 тысяч зрителей, а Государственный академический театр танца РК, продолжающий традиции отечественной хореографии, неразрывно связанный с именем выдающегося балетмейстера и одного из основоположников современного казахстанского балета Булата Аюханова, провел 37 мероприятий.

В завершение Аида Балаева поздравила артистов, хореографов, педагогов, балетмейстеров, руководителей коллективов и ветеранов сцены с Международным днем танца и пожелала им крепкого здоровья, вдохновения, новых ярких постановок и больших творческих успехов.