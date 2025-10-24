Министр культуры и информации РК опубликовала текст поздравления на своей странице в Facebook , передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Дорогие коллеги, ваша благородная профессия связана с духовным развитием нации, расширением горизонтов знаний и укреплением культурного потенциала общества. Благодаря вашему труду каждый гражданин нашей страны имеет возможность приобщаться к источникам просвещения, воспитания, знаний и культуры. Глава государства справедливо отметил: «Библиотека — это духовный центр народа, хранитель исторической памяти нации. Мы должны сформировать общество, стремящиеся к чтению, знаниям и науке». Эти слова ярко подчеркивают, насколько важен труд библиотечных работников для развития государства и общества», - написала Аида Балаева.

На сегодняшний день в Казахстане функционирует около 12 тысяч библиотек. Из них почти 4 тысячи находятся в ведении Министерства культуры и информации и работают на республиканском, областном, районном и сельском уровнях.

Кроме того, библиотеки действуют при школах, колледжах, вузах, ведомствах и научно-исследовательских институтах. В целом в этой сфере по всей республике трудятся порядка 20 тысяч специалистов.