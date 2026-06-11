Казахские кюи стали доступны на международных музыкальных сервисах

Их можно услышать на Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Яндекс Музыке и других платформах.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Произведения из репертуара Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы стали доступны на ведущих международных музыкальных сервисах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Впервые в истории оркестра казахские кюи представлены на крупнейших цифровых платформах, что расширяет возможности для знакомства мировой аудитории с национальным музыкальным наследием Казахстана.

В цифровом формате представлены произведения казахских композиторов и кюйши, в том числе кюи Курмангазы Сагырбайулы, Дины Нурпеисовой, Таттимбета, Казангапа, Нургисы Тлендиева и других авторов. Также слушателям доступны произведения А. Жубанова, Е. Брусиловского, К. Кумисбекова, Т. Кажгалиева, Х. Тастанова, С. Байтерекова, С. Шабельского, Л. Шаргородского и С. Кусаинова.

Музыкальные произведения доступны на Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Яндекс Музыке и других платформах.