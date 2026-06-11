Зергер и тюльпан: премьеру национального балета готовят в Астане

Культура,Театр
Дана Аменова
специальный корреспондент

Идея спектакля связана с золотой пластиной III-II вв. до н.э с изображением тюльпана, обнаруженной в курганах Тенлик

Фото: пресс-служба театра

26–27 июня театр «Астана Балет» завершает театральный сезон премьерой балета «Алтын гүл» − современной постановкой, вдохновленной историческими памятниками, культурным наследием Великой степи и уникальной природой Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Спектакль обращается к образу степного тюльпана − цветка, ставшего одним из символов казахской земли, который издревле и расцветает на территории Казахстана.

Идея постановки связана с золотой пластиной III-II вв. до н.э с изображением тюльпана, обнаруженной в курганах Тенлик. Этот артефакт стал отправной точкой для творческого осмысления того, как природные образы находят отражение в культуре народа, сохраняясь в памяти поколений на протяжении веков.

Согласно сюжету, много столетий назад посреди бескрайней степи жил мастер-ювелир Зергер. Очарованный красотой степного цветка, он увековечил его образ в своём искусстве. Со временем изображение тюльпана превратилось в узнаваемый символ, вобравший в себя представления о красоте, гармонии и созидательной силе природы.

На сцене эта история раскрывается языком танца, музыки и визуальных образов. Главный герой Зергер проходит путь духовного становления, полный испытаний, символических встреч и внутренних открытий. Его путешествие становится метафорой стремления человека к познанию самого себя, поиску вдохновения и обретению внутренней целостности.

Центральный образ спектакля − тюльпан, который сопровождает героя на протяжении всего пути, постепенно раскрывая своё символическое значение. Он олицетворяет обновление, преемственность жизни и связь человека с окружающим миром, напоминая о необходимости бережного отношения к природному наследию.

Хореограф Мукарам Авахри не первый раз обращается к теме природы и истории в своих балетах, таких как «Жусан», «От қыз», «Шелковый путь». Ее авторский стиль в постановке хореографии и сценической режиссуры позволяет чрезвычайно ярко передать не только глубокую идею, нестандартный сюжет и образы героев, но и символизм и таинственность, чем безусловно окутан реально найденный артефакт с изображением тюльпана, созданный далеким мастером-ювелиром много веков назад.

«Спектакль «Алтын гүл» − особенная работа в репертуаре театра, в которой национальная образность получила современное сценическое воплощение. Этот спектакль отражает наше стремление бережно сохранять культурное наследие, раскрывая его через актуальные художественные формы. Уверен, что язык музыки, хореографии и визуальных образов найдёт живой отклик у зрителей», − отметил директор театра Таир Каратаев.

Кроме того, балет «Алтын гүл» стал для артистов особенным творческим проектом. В его основе лежит стремление осмыслить национальную идентичность через современный художественный язык.

«Это история о красоте природы, вдохновении и поиске своего предназначения. Центральный образ степного тюльпана символизирует хрупкость и одновременно силу жизни, напоминая о ценности каждого мгновения. В работе над спектаклем было важно найти гармоничное сочетание национальных традиций с выразительными средствами классического балета, неоклассики и современного танца. Мы стремились создать постановку, которая сохранила бы связь с культурным наследием и при этом была близка и понятна современному зрителю. Надеюсь, что «Алтын гүл» подарит зрителям яркие эмоции, вдохновение и возможность по-новому взглянуть на красоту окружающего мира», − рассказала постановщик-хореограф, заслуженный деятель Казахстана, главный балетмейстер театра Мукарам Абубахриева (Авахри).

Автор музыки − заслуженный деятель Казахстана Ренат Гайсин, автор либретто − поэт, заслуженный деятель Казахстана Бахыт Каирбеков, художник по костюмам − Айгерим Алтыбасарова.

Спектакль пройдёт в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением главного дирижёра Армана Уразгалиева.

Мероприятие состоится при поддержке МКИ РК. 

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