Дорогие друзья!



В этом году отмечается 10 лет со дня учреждения официальной даты Дня благодарности – 1 марта.



За эти годы первый день весны стал олицетворением единства и сплоченности нации. Наполненный глубоким смыслом и особым нравственным содержанием, он напоминает нам о ценностях доброты, взаимного уважения и искренней признательности всем, кто на протяжении многих лет вносит созидательный вклад в развитие и процветание нашей Родины.



Искренняя любовь к родной земле всегда помогали нашему народу преодолевать самые сложные испытания и уверенно смотреть в будущее. Вне зависимости от национальности, веры или языка всех нас объединяет одна судьба и общее стремление к развитию.



Поэтому в этот день мы традиционно говорим самые теплые слова благодарности нашим соотечественникам, безупречно выполняющим свой профессиональный и гражданский долг.

Между тем, во благо общего будущего мы также идем по пути новых преобразований и реформ. Уверена, всеобщая поддержка Основного закона даст новый импульс развитию страны, закрепив такие неизменные ценности нашего государства, как благополучие граждан, единство, солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие, справедливость и ответственность.



Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.



Пусть День благодарности вдохновляет нас на добрые дела и благородные поступки! Пусть в каждом доме и в каждой семье царят мир и согласие!