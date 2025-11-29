Аида Балаева представила инициативы по реформированию ТЮРКСОЙ

Под председательством министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой в Актау состоялось 42-е заседание министров культуры стран ТЮРКСОЙ, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

На встрече были обсуждены итоговые документы и поручения президентов, озвученные на XII саммите Организации тюркских государств в Габале (Азербайджан), а также принято решение о создании рабочей группы по усовершенствованию работы организации ТЮРКСОЙ на 2026 год.

Наряду с этим, подведены итоги года «Актау – культурная столица тюркского мира». В своей речи Аида Балаева отметила, что в рамках года «Актау – культурная столица тюркского мира» была проведена масштабная работа.

С приветственным словом к участникам заседания обратился Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев. В выступлении он упомянул, что в этом году организация обеспечила участие более трёх тысяч артистов, издала сотни публикаций и цифровых материалов.

«Выражаю искреннюю благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву за поддержку проекта «Актау - культурная столица тюркского мира» в 2025 году. Выступление казахстанского президента на Габалинском саммите ещё раз подчеркнуло значимость этого статуса для нашего общего культурного пространства. В этом году мы также стали свидетелями исторического события: главы государств обозначили необходимость укрепления ТЮРКСОЙ в соответствии с вызовами времени и поручили Генеральному секретариату начать эту работу. Это не просто решение – это стратегический рубеж, определяющий будущее культурного сотрудничества стран Тюркского мира», - подчеркнул генеральный секретарь.

В завершение Аида Балаева передала полномочия временного координатора ТЮРКСОЙ коллеге из Узбекистана Озодбеку Назарбекову в связи с присвоением статуса культурной столицы тюркского мира в 2026 году городу Андижану.

Итогом встречи стало принятие декларации стран-участниц ТЮРКСОЙ.

В заседании приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Аскаралы Мадаминов, заместитель министра культуры и туризма Турции доктор Сердар Чам, а также заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев.

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) призвана объединить тюркские страны и регионы во имя сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников.

#реформа #ТЮРКСОЙ #Аида Балаева

