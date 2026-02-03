Аида Балаева приняла участие в церемонии награждения литературной премией

В Астане состоялось награждение лауреатов Президентской специальной литературной премии и Национальной литературной премии «Айбоз-2025», учрежденных по инициативе Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ РК

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра-Министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутаты Парламента, Председатель Союза Писателей Казахстана Мереке Кулкенови другие представители интеллигенции.

Приветствуя победителей, зампремьера отметила их вклад в развитие национальной литературы и значимую роль в эпоху перемен, отметив, что по поручению Президента государством ведется системная работа по поддержке поэтов и писателей страны.

Кроме того, Аида Балаева отдельно остановилась на Конституционной реформе, где особое место отведено теме сохранения исторического наследия и поддержке национальной культуры.  

«Сегодня мы переживаем поистине исторический этап. Масштабные реформы, инициированные Главой государства и основанные на принципах справедливости и единства, верховенства закона и порядка, становятся новым ориентиром развития страны. Эти преобразования закладывают прочный фундамент для всесторонней модернизации общества. Проводимые в стране конституционные реформы - это не просто правовые изменения, а глубинный поворот, определяющий будущее государства, обновляющий общественное сознание и усиливающий ответственность между гражданином и государством. В такой судьбоносный период особую важность приобретает определение духовных ориентиров общества и объединение страны вокруг общих ценностей и целей», - подчеркнула заместитель Премьер-министра.

Зампремьера добавила, что сохранение исторического наследия и поддержка национальной культуры — общая обязанность и впервые эта позиция нашла четкое отражение в проекте Конституции, где культура и духовность были обозначены как одни из ключевых опор государственного развития.

«Особый акцент в новой Конституции на образовании и науке, культуре и инновационном развитии наглядно демонстрирует стратегический выбор нашего государства. Этот выбор ориентирован на развитие человеческого потенциала — главного капитала страны, раскрытие знаний и талантов каждого гражданина, поддержку новых технологий и творческой мысли как движущей силы прогресса. Все это ещё раз подтверждает: долгосрочное развитие Казахстана определяется не только экономическими показателями, но прежде всего формированием духовно сильной, конкурентоспособной и интеллектуально развитой нации. В этой ответственной миссии особая роль принадлежит писательскому сообществу. Ведь литература — это зеркало общества, душа нации», - отметила Аида Балаева.

Отметим, в этом году на присуждение Президентской специальной литературной премии по номинациям «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Детская литература» поступили заявки от 49 молодых авторов. В итоге Указом Президента премия была присуждена Арману Әлменбету в номинации «Проза» за произведение «Тергеуші», Саяну Исжанову в номинации «Поэзия» за сборник стихов «Құмдағы хикая», Бауыржану Мустафиеву в номинации «Драматургия» за драматическое произведение «Ақ киіз», а также Асылану Тілегенову в номинации «Детская литература» за произведение «Жазда атамның ауылында...».

На присуждение же Национальной литературной премии «Айбоз» в 2025 году по номинациям «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая детская литература», «Лучшая драматургия», «Лучший литературный перевод», «Лучшая литературная критика» и «Лучший комикс» было принято 180 заявок. В каждой номинации был определен один победитель.

#премия #литература #Балаева #МКИ

