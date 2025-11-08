Фото: Казахфильм

- В министерство культуры и информации регулярно поступают запросы от СМИ по разным направлениям нашей деятельности, и многие из них касаются сферы кино. Такое внимание говорит о том, что людям действительно важно, каким становится казахстанский кинематограф

Интерес зрителей, в том числе зарубежных, к отечественному кино постоянно растет. Только в 2024 году казахстанские фильмы собрали в прокате свыше 22 миллиардов тенге. Всё чаще отечественные киноленты выигрывают престижные международные конкурсы. За последние пять лет казахстанские картины приняли участие более чем в 300 фестивалях, получив 177 наград.

Впервые за 30 лет Казахстан был представлен на крупнейшем кинорынке Marché du Film в Каннах, где наш стенд стал заметным событием для продюсеров и дистрибьюторов.

Мы возобновили международный кинофестиваль «Евразия».

Это огромный шаг вперёд. Но для нас сегодня особенно важно, чтобы наши фильмы не только демонстрировались на международных фестивалях, но и доходили до отечественного зрителя. В нынешнем году в широкий прокат поступило 10 отечественных картин, в числе которых «Тезек», «Фейковый Арман», «Qaitadan» и другие.

Успех ленты «Qaitadan», собравшей в прокате свыше миллиарда тенге и полностью окупившей госинвестиции, показал, что мы на верном пути реформирования.

Так, большое значение стал играть прокатный потенциал фильмов. Учитывая от факт, что массовый зритель всё чаще выбирает лёгкие жанры, оставляя на периферии интересов авторское кино, в отборе проектов мы учитываем не только концепцию, но и прокатный потенциал фильма. Поэтому с 2024 года для всех кинокартин, претендующих на господдержку, введено обязательное условие — выход на экраны отечественных кинотеатров. Только после прокатной кампании фильмы будут размещены в онлайн-кинотеатрах, что также обеспечит их доступность зрителю.

Мы продолжаем поддерживать историко-патриотические проекты, раскрывающие подвиги и судьбы настоящих героев Казахстана. Так, 23 октября в широкий прокат вышел фильм «Капитан Байтасов», основанный на реальных событиях и посвящённый подвигу Народного героя Казахстана, капитана полиции Газиза Байтасова. Эта картина о мужестве, долге и человеческом достоинстве напоминает нам, что истинный патриотизм проявляется в готовности служить Родине до конца.

Конечно, не могу не упомянуть проект «Алия». В 2024 году по итогам конкурсного отбора, организованного Государственным центром поддержки национального кино, одним из победителей стал фильм совместного производства «Алия» кинокомпании ТОО «Microcosm Pictures». Однако, позже кинокомпания уведомила о своем решении отказаться от производства фильма по финансовым причинам. Но мы верим, что производители к этой идее ещё вернутся, и на экраны всё-таки выйдет фильм, посвященный нашей национальной героине Алие Молдагуловой.

Мы также обновляем систему кинопроизводства, делаем ее максимально прозрачной и современной. Создаётся цифровая платформа е-Кино, которая аккумулирует данные о сборах, посещаемости и производстве фильмов. К ней уже подключено около половины кинотеатров страны, и эта работа продолжается. Создаётся система, которая позволит каждому видеть реальную обстановку на кинорынке.

Эти новации уже дают свои результаты. За последние два года проведено три питчинга. Из 57 проектов, которым оказана господдержка, 40 принадлежат молодым режиссёрам. Всё больше фильмов снимается на казахском языке — сегодня их доля составила уже 75% от общего объема всей кинопродукции.

Внесенные в закон «О кинематографии» поправки позволяют нам выделять до 30% государственного финансирования напрямую киностудии «Казахфильм», что создает новые возможности для устойчивого развития флагмана национальной киноиндустрии.

Сегодня киностудия активно развивается. Студия предлагает партнерам коллаборации, делится техническими ресурсами, оцифровывает и реставрирует национальное кинематографическое наследие, формируя цифровой архив. Мы запустили работу по развитию «Казаханимации» — впервые создана концепция роста отечественной анимации как части креативной индустрии.

Мы никому не диктуем, что и как снимать. Наша задача — создавать условия для свободного творчества и честного диалога между авторами и зрителями. Все технические и организационные вопросы решаются открыто и прозрачно, строго в рамках закона.

Министерство культуры и информации продолжит конкурсный отбор новых фильмов. В настоящее время прорабатываются правовые механизмы объединения Государственного центра поддержки национального кино и киностудии «Казахфильм». Это позволит оптимизировать процессы и повысить эффективность работы в сфере кинопроизводства. Министерство последовательно продолжает курс на развитие отечественного кино и создание качественного национального контента.

Поступают к нам и вопросы, которые требуют отдельного разъяснения. Например, недавно, в числе наиболее обсуждаемых тем стала ситуация с удалением сериала «Offside» Рустема Омарова с YouTube и блокировкой его аккаунта в Instagram. Хочу подчеркнуть: этот случай носит исключительно частный характер. В подобных ситуациях владелец аккаунта может напрямую обратиться к администраторам онлайн-платформ для восстановления доступа и разъяснения причин.

Также поднимался вопрос об использовании нецензурной лексики в отечественных онлайн-сериалах и видеопроектах. Здесь важно понимать: в действующем законодательстве уже предусмотрена ответственность за нецензурную брань в общественных местах. Данное правонарушение расценивается как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф в размере 20 МРП (78 тысяч 640 тенге) или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Однако каждый отдельный эпизод рассматривается компетентными органами индивидуально.

С начала этого года при мониторинге сети Интернет выявлено более 50 фактов нарушений, и по каждому из них направлены уведомления в МВД для дальнейшего рассмотрения.

Мы всегда выступаем за открытость, творческую свободу и ответственное отношение к зрителю. Развитие кино и медиа должно идти в русле уважения к обществу, культуре и тем ценностям, которые объединяют нас всех.

И мы верим, что совместными усилиями сможем вывести казахстанское кино на новый уровень — чтобы каждая история, рожденная на нашей земле, звучала громко и достойно не только в Казахстане, но и за его пределами.

Аида Балаева,

министр культуры и информации РК