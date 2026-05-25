«Эмили в Париже» завершится шестым сезоном

В Греции начались съемки заключительного сериала с Лили Коллинз

Популярная комедийная мелодрама "Эмили в Париже" Netflix завершится шестым сезоном. Эту печальную для всех поклонников сериала с Лили Коллинз новость сообщил создатель шоу Даррен Стар, опубликовав ряд фотографий со съемочной площадки в Греции - именно там накануне стартовало производство шестого сезона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Напомним, что в финале пятого сезона "Эмили в Париже" бывший возлюбленный Эмили, Габриэль (Лукас Браво), отправил ей открытку из Греции с приглашением навестить его там. Судя по всему, Эмили приняла приглашение.

Даррен Стар ранее довольно прямолинейно намекал, что воссоединение пары "определенно говорит о том, что они останутся в жизни друг друга". И теперь, когда сериал подходит к концу, а Эмили все же отправилась за Габриэлем в Грецию, фанаты могут получить то, о чем мечтали с самой первой серии: пара, которую разлучали обстоятельства, работа и Марк, возможно, обречена быть вместе.

"Снимать "Эмили в Париже" с этим невероятным актерским составом и командой было лучшим приключением в моей жизни. Приступая к работе над финальным сезоном, я хочу поблагодарить Netflix, Paramount и, самое главное, зрителей, которые прошли с нами этот путь. Спасибо, что вдохновляли нас своими мечтами о путешествиях и любви к Парижу. "Эмили в Париже" навсегда с нами", - говорится в заявлении Стара.

Лили Коллинз в видеообращении пообещала поклонникам сериала "фантастический" финал.

"Шестой сезон принесет вам все, за что вы любите это шоу, и станет финальной главой приключения всей жизни Эмили. Вся наша команда вкладывает душу в то, чтобы сделать этот прощальный сезон фантастическим. Мы снимаем прямо сейчас. Я не могу дождаться всей той магии, что ждет нас впереди, и того, чтобы отпраздновать финал с вами самым шикарным образом. Мы бесконечно благодарны, и мы вас любим", - поделилась исполнительница главной роли.

