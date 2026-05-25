Кино будущего: стартовал прием заявок на международный конкурс ИИ-креаторов

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini, фото предоставлено организаторами

Официальный сайт Astana AI Film Festival (AAIFF) открыл прием заявок для креаторов со всего мира на участие в международном конкурсе AI-фильмов. О концепции проекта, конкурсной программе и деталях запуска организаторы рассказали в ходе пресс-конференции в Астане, сообщает Kazpravda.kz

По словам организатора фестиваля Алмаса Жали, конкурсная программа включает две секции: основную — с темой сезона The future worth living in («Будущее, в котором стоит жить») и открытую секцию с пятью номинациями — за лучшую режиссуру, визуальный язык, историю, концепцию и персонажа.

Ключевым требованием конкурса является создание фильмов с использованием технологий full AI, где искусственный интеллект выступает основой создания произведения, а не вспомогательным инструментом постобработки короткометражки.

«Фестиваль пройдет в Астане с 28 сентября по 1 октября 2026 года в рамках Astana AI Week — недели, посвященной искусственному интеллекту. Это объединяет AAIFF с крупнейшими технологическими событиями страны и усиливает международный контекст фестиваля», — отметил Алмас Жали.

Участие в конкурсе является бесплатным и открыто для всех желающих как для команд, так и для индивидуальных авторов без возрастных и квалификационных ограничений.

Для участия необходимо создать короткометражный AI-фильм продолжительностью до 10 минут и загрузить его на платформу фестиваля aaiff.ai с описанием проекта.

«Заявка подается через сайт фестиваля. Работу можно разместить двумя способами: загрузить на YouTube и приложить ссылку, либо разместить на облачном сервисе (Google Drive) и указать ссылку на него. Все заявки регистрируются и ведутся организаторами в единой базе фестиваля, поэтому авторам не требуется отслеживать статус вручную», — заявил соавтор проекта Айзатулла Хуссейн.

Для роликов, размещенных на YouTube, обязательным условием является наличие в описании видео фразы Special for Astana AI Film Festival, имени и фамилии автора, а также хэштега #SpecialForAAIFF.

По итогам отбора команда AAIFF и международные эксперты определят 25 лучших работ: 10 - в основной секции и 15 - в открытой. Финалистов оценит международное жюри фестиваля, в состав которого войдут представители киноиндустрии, AI-сообщества и creative tech-сферы.

Прием заявок продлится до 15 августа 2026 года, а показы и церемония награждения победителей пройдут в Астане в рамках Astana AI Week.

Напомним, Astana AI Film Festival — международный фестиваль кино, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта.

Площадка объединит авторов, digital-креаторов, представителей технологических компаний, экспертов и инвесторов. Общий призовой фонд фестиваля составляет 1 миллион долларов США.

В рамках фестиваля также запланированы показы, мастер-классы, панельные дискуссии и питч-сессии для авторов и продюсеров. Организаторы планируют проводить фестиваль ежегодно, формируя устойчивую международную платформу для развития AI-кино и новых форм цифрового творчества.