Стартовали съемки рождественского фильма «Щелкунчик»

Фото: Централ Партнершип

В Санкт-Петербурге стартовали съемки масштабной рождественской киноленты "Щелкунчик". В пресс-релизе по этому поводу утверждается, что лента одновременно опирается на знаменитую сказку Эрнста Т. А. Гофмана и на балет Петра Ильича Чайковского, созданный по ее мотивам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Действие разворачивается в предновогоднем Петербурге 1892 года. Юную балерину Мари зачисляют в труппу театра, которым управляет властная мадам Дроссельмейер, готовящая постановку "Щелкунчика". За сверкающим фасадом сцены кипит скрытая война между двумя лагерями: избранным кругом балетной элиты и неприметными тружениками театрального закулисья. Именно здесь Мари встречает Франца, юношу, не привыкшего склонять голову перед условностями.

Хрупкое равновесие оказывается под угрозой, когда таинственный Мышиный король решает уничтожить спектакль. Единственными, кому по силам примирить враждующие стороны, становятся Мари и Франц: чтобы защитить собственное чувство и спасти театр от гибели, им предстоит навести мосты между двумя мирами, разделенными куда сильнее, чем кажется на первый взгляд.

Режиссерское кресло занял Феликс Умаров, в чьем послужном списке уже значится нашумевший музыкальный эксперимент "Пророк. История Александра Пушкина".

Ключевые роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн (Франц) и София Лопунова (Мари). Компанию им составили Светлана Ходченкова в образе мадам Дроссельмейер, Анна Завтур (Перлипат), Тимофей Тимков (Людвиг), а также Евгений Миронов, воплотивший на экране самого Чайковского. В касте также задействованы Алексей Колган (Оршад), Александр Ильин (Император) и Максим Ханжов (Кракатук).

Российская премьера "Щелкунчика" запланирована на 1 января 2028 года.