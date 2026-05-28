Стартовали съемки рождественского фильма «Щелкунчик»

Кино

Марк Эдельштейн снимается в новой экранизации сказки Эрнста Т.А. Гофмана

Фото: Централ Партнершип

В Санкт-Петербурге стартовали съемки масштабной рождественской киноленты "Щелкунчик". В пресс-релизе по этому поводу утверждается, что лента одновременно опирается на знаменитую сказку Эрнста Т. А. Гофмана и на балет Петра Ильича Чайковского, созданный по ее мотивам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Действие разворачивается в предновогоднем Петербурге 1892 года. Юную балерину Мари зачисляют в труппу театра, которым управляет властная мадам Дроссельмейер, готовящая постановку "Щелкунчика". За сверкающим фасадом сцены кипит скрытая война между двумя лагерями: избранным кругом балетной элиты и неприметными тружениками театрального закулисья. Именно здесь Мари встречает Франца, юношу, не привыкшего склонять голову перед условностями.

Хрупкое равновесие оказывается под угрозой, когда таинственный Мышиный король решает уничтожить спектакль. Единственными, кому по силам примирить враждующие стороны, становятся Мари и Франц: чтобы защитить собственное чувство и спасти театр от гибели, им предстоит навести мосты между двумя мирами, разделенными куда сильнее, чем кажется на первый взгляд.

Режиссерское кресло занял Феликс Умаров, в чьем послужном списке уже значится нашумевший музыкальный эксперимент "Пророк. История Александра Пушкина".

Ключевые роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн (Франц) и София Лопунова (Мари). Компанию им составили Светлана Ходченкова в образе мадам Дроссельмейер, Анна Завтур (Перлипат), Тимофей Тимков (Людвиг), а также Евгений Миронов, воплотивший на экране самого Чайковского. В касте также задействованы Алексей Колган (Оршад), Александр Ильин (Император) и Максим Ханжов (Кракатук).

Российская премьера "Щелкунчика" запланирована на 1 января 2028 года.

#фильм #съемки #Щелкунчик

Популярное

Все
Почти 6 млрд тенге выделили на модернизацию тепло- и электросетей Аркалыка
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео
Токаев поздравил Президента Азербайджана с Днем независимости
Стартовали съемки рождественского фильма «Щелкунчик»
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эфиопию с Национальным днем
Более 10 человек погибли в ДТП с грузовиком в Китае
Коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL и AINALAIYN вышли в продажу
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Президент произвел кадровые перестановки в АСПИР
Интриги Первой лиги
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Кино будущего: стартовал прием заявок на международный конк…
«Эмили в Париже» завершится шестым сезоном
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Питчинг кинопроектов стартовал в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]