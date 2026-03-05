Фото: МКИ

В Астане состоялась встреча заместителя Премьер-министра – vинистра культуры и информации РК Аиды Балаевой с главой Православной церкви Казахстана, митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства



В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия государства и Православной церкви, а также роль религиозных институтов в укреплении общественного согласия, межконфессионального диалога и сохранении духовных ценностей в казахстанском обществе.



Аида Балаева подчеркнула важность конструктивного диалога государства с религиозными объединениями и отметила вклад Православной церкви в укрепление духовного единства, общественной стабильности и межконфессионального согласия в стране.



По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию и реализации совместных инициатив в сфере культуры, духовного развития и общественного диалога.