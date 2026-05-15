Cтартовал Национальный конкурс «Мерейлі отбасы»

Конкурс направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи

Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило о начале приема заявок на участие в ежегодном Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы», сообщает Kazpravda.kz

Участие в нем могут принять семьи, имеющие достижения в труде и спорте, творческой и интеллектуальной сферах, науке и искусстве, а также занимающиеся общественно-полезной деятельностью.

Заявка для участия в конкурсе подается в районную (городскую) комиссию с 15 мая по 15 июня.

Конкурс проводится в два этапа:

1. районный (городской) этап (с 15 июня по 30 июня).

2. областной (города республиканского значения, столица) этап (с 30 июня по 15 июля).

Звание лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы» будет присвоено 20-ти лучшим семьям со всех регионов Казахстана. Торжественная церемония награждения состоится в Астане.

В Минкультуры отметили, что за все годы в конкурсе приняли участие более 20 000 семей со всех регионов Казахстана. Желающие принять участие в этом году могут направить свои заявки в региональные комиссии.

Подробная информация: +7 (7172) 74-10-52, 74-01-62