Верховный муфтий призвал провести празднование Курбан айта в национальном стиле

На пресс-конференции в столице председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал мусульманскую общину страны нарядиться в национальную одежду, провести праздник Айт в национальном стиле в соответствии с традициями и принять активное участие в благих начинаниях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДУМК

«В своем Программном докладе, направленном в начале года всем религиозным служащим страны, я отметил необходимость празднования двух наших великих праздников - Курбан айта и Ораза айта на общественном уровне в соответствии с нашими традициями. Если на то будет воля Аллаха, в дни Айта на республиканском уровне будут организованы благотворительные и культурные мероприятия на тему «Курбан айт – великий праздник», – сказал он.

Также он добавил, что на территории областных, городских и районных мечетей установят юрты, будут организованы специальные соревнования по национальным видам спорта. Повсеместно пройдут культурно-духовные вечера.