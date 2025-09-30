Аида Балаева встретилась с представителями Google

Цифровизация,Киберугрозы
132
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Стороны обсудили вопросы информационной безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева провела встречу с региональным директором по взаимодействию с государственными органами и вопросам государственной политики компании Google в Израиле, Турции, Центральной Азии и на Кавказе Ноа Лоффлер.

Во время переговоров стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия. Аида Балаева подчеркнула, что Министерство особое внимание уделяет проектам, связанным с продвижением человеческих ценностей, повышением цифровой и правовой грамотности населения, а также обеспечением безопасности детей в онлайн-среде. Отдельной темой встречи стало закрепление официального представителя компании Google в Казахстане.

«Мы рассчитываем, что сотрудничество с Google будет не только способствовать развитию цифровой культуры и безопасности в нашей стране, но и станет важным шагом в укреплении международного диалога в сфере технологий. Казахстан готов к открытому и конструктивному взаимодействию», – отметила министр культуры и информации РК Аида Балаева.

В ходе встречи обсуждались и вопросы модерации контента. Со слов Аиды Балаевой действующие механизмы недостаточно эффективны. В связи с этим в рамках визита команды Google в Астану состоится воркшоп для сотрудников МКИ РК и подведомственных ему организаций по удалению противоправного контента.

Также на  встрече обсудили перспективы открытия официального офиса компании Google в Казахстане. Казахстан рассматривается как региональный лидер с быстроразвивающейся экономикой и благоприятной инвестиционной средой.

#Казахстан #Google #кибербезопасность

Популярное

Все
Новая эра в истории казахского языка
Подготовка кадров – инвестиции в будущее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
В Шымкенте прошли учения по охране стратегических объектов
TurkicSkills: чемпионат профмастерства
Вместо свалки – детская площадка
Каков он, аромат успеха?
Значимость карьеры на производстве
Ситуация под контролем
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Цифровые технологии в судебной практике
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Морской контейнер превратили в парк
Гидроресурсы по гарантии
Больше тонны пластика – на переработку
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Студенты провели субботник в Каркаралинском национальном парке
Безопасный труд – залог устойчивого развития
Распоряжение Главы государства о назначении
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Дорога должна быть безопасной
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Токаев: Тотальная цифровизация позволит значительно улучшит…
Маркировку БАДов в пилотном режиме запустили в Казахстане
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Единая база дорожников JOLSHY появилась в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]