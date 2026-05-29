ИИ на страже закона: Генпрокуратура внедряет цифровые инструменты правопорядка

Дана Аменова
специальный корреспондент

Параллельно реализуется проект по внедрению ИИ в процесс расследования уголовных дел

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центр прогнозирования преступных угроз на базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры на основе больших данных, межведомственного обмена информацией и инструментов ИИ сформировал и направил 192 информационных письма в госорганы с рекомендациями по предупреждению внешних и внутренних угроз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Как уточняется, было заблокировано 38 мошеннических Интернет-ресурсов. Также через СМИ население регулярно информируется о новых схемах мошенничества и мерах предосторожности – опубликовано 16 предупреждений для граждан.

В числе внедренных решений Центра – системы мониторинга медиапространства и интернет-мошенничеств, анализ обращений граждан в системе «e-Өтініш», а также модели прогнозирования уличной и повторной преступности.

Параллельно Генпрокуратура совместно с МВД реализует проект по внедрению ИИ в процесс расследования уголовных дел.

Пилотный проект уже реализуется в ряде подразделений полиции Астаны и Акмолинской области. В рамках проекта внедрены модули планирования расследования, транскрипции и анализа показаний, а также автоматического формирования процессуальных документов.

Всего посредством модулей «Цифрового помощника» сформированы 231 план расследования, 72 протокола допроса, 65 обвинительных актов и 15 постановлений о квалификации преступления.

Развитие цифровых инструментов в правоохранительной сфере осуществляется в рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что превращение в цифровое государство – стратегический приоритет Казахстана.

Кроме того, Генпрокуратура продолжит работу по развитию цифровых решений в целях укрепления принципов «Закон и порядок», повышения уровня общественной безопасности и дальнейшего построения эффективного «Слышащего государства».

#Генпрокуратура #цифровизация #ИИ #правопорядок

Популярное

Все
Всю жизнь жила надеждой
Приоритеты евразийской интеграции
Западные ворота страны
Совместная борьба с контрафактом
Как сделать бизнес экологичным?
Роль социального предпринимательства
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Возрождение искусства жырау
Самое лучшее детство
Самый эффективный способ – живое общение
Волчий водопад: легенда, рожденная в ущелье
Наука откроет путь
Знали деды, знаем и мы
На скамейке
Счастливы вместе
Каменная летопись степи
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Героический путь Зияды Досбергеновой
«ШеберFEST» собрал в Атырау мастеров декоративно-прикладного искусства
На огороде «цифра» помогает
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Интриги Первой лиги
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Более тысячи школьников не обеспечили питанием в Алматинско…
Казахстан предложил создать сеть индустриальных ИИ-лаборато…
Токаев: ИИ уже стал фундаментальным фактором глобальной эко…
Уголовную ответственность за обещание дать взятку вводят в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]