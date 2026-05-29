ИИ на страже закона: Генпрокуратура внедряет цифровые инструменты правопорядка

Параллельно реализуется проект по внедрению ИИ в процесс расследования уголовных дел

Центр прогнозирования преступных угроз на базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры на основе больших данных, межведомственного обмена информацией и инструментов ИИ сформировал и направил 192 информационных письма в госорганы с рекомендациями по предупреждению внешних и внутренних угроз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Как уточняется, было заблокировано 38 мошеннических Интернет-ресурсов. Также через СМИ население регулярно информируется о новых схемах мошенничества и мерах предосторожности – опубликовано 16 предупреждений для граждан.

В числе внедренных решений Центра – системы мониторинга медиапространства и интернет-мошенничеств, анализ обращений граждан в системе «e-Өтініш», а также модели прогнозирования уличной и повторной преступности.

Параллельно Генпрокуратура совместно с МВД реализует проект по внедрению ИИ в процесс расследования уголовных дел.

Пилотный проект уже реализуется в ряде подразделений полиции Астаны и Акмолинской области. В рамках проекта внедрены модули планирования расследования, транскрипции и анализа показаний, а также автоматического формирования процессуальных документов.

Всего посредством модулей «Цифрового помощника» сформированы 231 план расследования, 72 протокола допроса, 65 обвинительных актов и 15 постановлений о квалификации преступления.

Развитие цифровых инструментов в правоохранительной сфере осуществляется в рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что превращение в цифровое государство – стратегический приоритет Казахстана.

Кроме того, Генпрокуратура продолжит работу по развитию цифровых решений в целях укрепления принципов «Закон и порядок», повышения уровня общественной безопасности и дальнейшего построения эффективного «Слышащего государства».