Президент: Цифровизация экономики – это не дань моде, а ключевой фактор конкурентоспособности

По его словам, цифровизация экономики – это не дань технологической моде, а ключевой фактор конкурентоспособности. В Казахстане подошли к этому вызову достаточно системно, запустив масштабную Концепцию цифровой трансформации. Роботизация, облачные решения в промышленном секторе и горно-металлургическом комплексе, «цифровые двойники» крупных промышленных предприятий повышают производительность, снижают издержки.

– Автоматизация сельского хозяйства увеличивает урожайность, сберегает водные ресурсы, снижает нагрузку на экологию. В животноводстве развернут ряд цифровых систем, которые исключают бумажный документооборот и повышают достоверность учета. По всей стране приступили к работе более 650 «умных» ферм, оснащенных автоматизированными системами доения, кормления и контроля микроклимата. В растениеводстве, включая семеноводство, последовательно внедряется система прослеживаемости продукции по принципу «от поля до стола». Благодаря цифровым возможностям детального планирования и прогнозирования Казахстан второй год подряд собирает рекордные объемы зерновых – на уровне 27 миллионов тонн. Ведется работа по полной оцифровке всех сельскохозяйственных угодий. Активно расширяется применение агродронов, спутниковой навигации и данных метеостанций. В электронный формат переводится процесс предоставления земель в пользование. Государственная поддержка аграриев будет полностью переведена в электронный вид, что снизит коррупционные риски, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.