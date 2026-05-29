Президент: Цифровизация экономики – это не дань моде, а ключевой фактор конкурентоспособности

Глава государства подчеркнул важность цифровой трансформации промышленности и агропромышленного комплекса стран ЕАЭС,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По его словам, цифровизация экономики – это не дань технологической моде, а ключевой фактор конкурентоспособности. В Казахстане подошли к этому вызову достаточно системно, запустив масштабную Концепцию цифровой трансформации. Роботизация, облачные решения в промышленном секторе и горно-металлургическом комплексе, «цифровые двойники» крупных промышленных предприятий повышают производительность, снижают издержки.

–  Автоматизация сельского хозяйства увеличивает урожайность, сберегает водные ресурсы, снижает нагрузку на экологию.  В животноводстве развернут ряд цифровых систем, которые исключают бумажный документооборот и повышают достоверность учета. По всей стране приступили к работе более 650 «умных» ферм, оснащенных автоматизированными системами доения, кормления и контроля микроклимата. В растениеводстве, включая семеноводство, последовательно внедряется система прослеживаемости продукции по принципу «от поля до стола». Благодаря цифровым возможностям детального планирования и прогнозирования Казахстан второй год подряд собирает рекордные объемы зерновых – на уровне 27 миллионов тонн. Ведется работа по полной оцифровке всех сельскохозяйственных угодий. Активно расширяется применение агродронов, спутниковой навигации и данных метеостанций. В электронный формат переводится процесс предоставления земель в пользование. Государственная поддержка аграриев будет полностью переведена в электронный вид, что снизит коррупционные риски, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на необходимость масштабирования опыта цифровизации сельского хозяйства.

– Наши усилия могут быть сосредоточены на поддержке высокотехнологичных инициатив, способных укрепить позиции ЕАЭС на глобальном продовольственном рынке. Принятие поправок в Договор о Евразийском экономическом союзе в части финансовой поддержки кооперационных проектов в сфере агропромышленного комплекса – важный шаг на этом пути. Для масштабного финансирования таких технологических инициатив необходимо в полной мере задействовать потенциал Евразийского банка развития. За два десятилетия с момента своего учреждения финансовый институт показал себя как эффективный и востребованный инструмент евразийской интеграции. В узком составе мы заслушали содержательный доклад председателя правления Банка и утвердили его. Пришли к мнению, что ЕАБР должен и впредь оставаться ключевым локомотивом в реализации стратегических проектов на пространстве нашего Союза, – подчеркнул Президент.
