Air Astana оштрафовали на 6,7 млрд тенге после жалоб казахстанцев на дорожающие билеты

Сумма штрафа составила 6,7 млрд тенге.
За необоснованное взимание топливного сбора с каждого авиабилета суд наложил штраф на авиакомпанию Air Astana, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.
АЗРК совместно с Транспортной прокуратурой проверили деятельность национального авиаперевозчика после резкой критики казахстанцев на непрекращающийся рост цен на авиабилеты.
«По итогам проверки в действиях авиакомпании Air Astana выявлены злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившиеся в необоснованном взимании топливного сбора с каждого билета», – озвучил итоги проверки антимонопольный орган.
8 июня 2023 года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы наложил на Air Astana адмштраф в 6,7 млрд тенге, резюмировали в ведомстве.
Решение суда не вступило в законную силу.