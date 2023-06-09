Air Astana оштрафовали на 6,7 млрд тенге после жалоб казахстанцев на дорожающие билеты

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За необоснованное взимание топливного сбора с каждого авиабилета суд наложил штраф на авиакомпанию Air Astana, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

АЗРК совместно с Транспортной прокуратурой проверили деятельность национального авиаперевозчика после резкой критики казахстанцев на непрекращающийся рост цен на авиабилеты.

«По итогам проверки в действиях авиакомпании Air Astana выявлены злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившиеся в необоснованном взимании топливного сбора с каждого билета», – озвучил итоги проверки антимонопольный орган.

8 июня 2023 года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы наложил на Air Astana адмштраф в 6,7 млрд тенге, резюмировали в ведомстве.

Решение суда не вступило в законную силу.