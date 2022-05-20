Акчулаков о строительстве АЭС в Казахстане: Больших рисков нет

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на встрече с населением высказался о строительстве атомной станции в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Нам станция нужна, нам больше нельзя использовать уголь в таких объемах, как раньше. Никто не финансирует сегодня угольные станции, к сожалению. С газом ситуацию вы прекрасно видите, его все меньше и меньше, его будет не хватать, если мы новые месторождения не будем вскрывать и не будем вкладывать деньги в разработку новых месторождений. Атомная станция не является панацеей для всей проблемы, но это устойчивый источник энергии, опробованный», – отметил Болат Акчулаков.

Между тем, по его словам, со стороны населения высказываются опасения.

«Да, есть противники, есть различные фобии в Казахстане – я их понимаю прекрасно. Многие связаны с полигоном, который ранее существовал в советское время. Наверное, это небезосновательно, но с точки зрения гражданской энергетики таких больших рисков нет, на самом деле. Надо просто рисками управлять и считать правильно. Мы сейчас этим занимаемся. Но еще раз говорю, атомная станция – это хороший вариант решения проблемы с будущим дефицитом электроэнергии», - резюмировал глава Минэнерго.