Премьер: Практика выдачи товарного газа энергоемким и низкоэффективным производствам должна быть прекращена

В Казахстане разработают критерии энергоэффективности для подключения новых производств к газу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость пересмотра подходов к предоставлению товарного газа новым производствам. При подключении к ресурсу должны учитываться энергоэффективность проектов и их значение для технологического развития экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«В условиях постоянно растущего потребления в стране объемы доступного газа должны направляться в первую очередь на нужды населения и на развитие высокотехнологичных производств. Министерство энергетики совместно с акиматами регионов в месячный срок должно разработать критерии энергоэффективности для новых производств, желающих подключиться к товарному газу. Практика выдачи объемов ресурса энергоемким и низкоэффективным производствам должна быть прекращена», — поручил Олжас Бектенов.

Общий контроль и координация возложены на первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева.

Премьер также отметил необходимость обновления подходов к ценообразованию в газовой отрасли с учетом ее дальнейшей устойчивости и сохранения адресной поддержки населения.

«Действующая модель ценообразования в газовой отрасли не должна сдерживать ее развитие. В этой связи, поручаю Министерству национальной экономики совместно с Министерством энергетики и Агентством по защите и развитию конкуренции в двухмесячный срок внести в Правительство предложения по новой стимулирующей тарифной политике с учетом сохранения справедливой адресной поддержки населения»,  — поручил Олжас Бектенов.
#Правительство #Бектенов #товарный газ

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