Аким Астаны – предпринимателям: Продолжим убирать бюрократические проволочки и барьеры

Экономика, Общество
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По словам Жениса Касымбека, акиматом принят ряд мер, которые позволяют оказывать системную поддержку предпринимателям, но и этого недостаточно.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек и председатель президиума НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов встретились с предпринимателями города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В мероприятии, инициированном во исполнение поручения главы государства, озвученного в ходе открытия первой сессии Парламента VIII созыва, приняли участие представители МСБ, отраслевых ассоциаций, правоохранительных и надзорных органов, палаты предпринимателей «Атамекен» и др.

На встрече поднимались вопросы по развитию инженерной инфраструктуры столицы, строительству социальных объектов (доступного льготного жилья, школ, медобъектов, детсадов и др), доступности и качеству интернета, сферы земельных отношений, внесению изменений в ГЧП проект по платным парковочным местам и др.

«Глава государства в ходе открытия первой сессии Парламента VIII созыва отметил, что движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство, «важно дать им возможность развивать бизнес внутри страны и реально помочь им». В Астане действует более 209 тыс. субъектов предпринимательства. Бизнес обеспечивает рабочими местами 460 тыс. человек, это 71% экономически активного населения столицы. Нами принят ряд мер, которые позволяют оказывать системную поддержку предпринимателям: преференции на территории СЭЗ и индустриального парка, выдаются гранты и кредиты по разным программам, функционирует фронт-офис для инвесторов «Astana Invest», оказывается помощь в подведении инженерных сетей, создании необходимой инфраструктуры. Но и этого недостаточно. Совместно с национальной палатой Атамекен также будем создавать дополнительные меры поддержки, в том числе продолжим убирать бюрократические проволочки и барьеры», - сказал аким Астаны Женис Касымбек.

Председатель президиума НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов также отметил, что доверять реализацию проектов необходимо в первую очередь отечественным предпринимателям. Особенно, если проект финансируется из бюджетных средств.

К примеру, предприниматели озвучили вопрос участия отечественных товаропроизводителей в проекте «Комфортная школа». По словам бизнесменов, оператор проекта – АО «Samruk-Kazyna Construction» должен обеспечить равные условия и возможности для участия в конкурсах по закупке товаров и услуг для ОТП путем открытости конкурсов по отбору поставщиков. Кроме того, столичные производители считают возможным обеспечить гарантированный объем сбыта продукции путем заключения предварительных договоров offtake-контрактов с казахстанскими производителями.

На данный момент в НПП РК «Атамекен» сформирован реестр отечественных товаропроизводителей, которые переданы в АО «Samruk-Kazyna Construction» для последующего предоставления подрядным организациям. Реестр ОТП будет на постоянной основе актуализироваться.

Подобные встречи на площадке «Атамекен» будут проводиться регулярно, добавили в акимате.

 

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