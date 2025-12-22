В экономике региона по всем основным макроэкономическим показателям сформирована положительная динамика. Об этом сообщил в ходе брифинга на площадке СЦК аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

Фото: СЦК

Бюджет Кызылординской области вырос на 246%

Глава региона озвучил итоги проделанной работы и поделился планами на будущее.

– Благодаря особой поддержке Президента и Правительства страны по итогам 11 месяцев текущего года был обеспечен рост по всем основным макроэкономическим показателям. Объем валового регионального продукта, составлявший три триллиона 100 миллиардов тенге (108,1%), к концу года достиг трех триллионов 700 млрд тенге и вырос на 6,5% (в 2 раза больше по сравнению с 2021 годом), – сказал аким Кызылординской области.

Бюджет региона достиг 851,3 млрд тенге и вырос с 2021 года на 246%. 56%, или 477,6 млрд тенге бюджетных средств направлены на развитие социальной сферы. Бюджет развития, составлявший в 2021 году 47 млрд тенге, в этом году достиг 207 млрд тенге и вырос в 4,4 раза.

В регионе сформирован положительный инвестиционный климат, реализуются крупные инвестиционные проекты. За период 2022-2024 годов в экономику области привлечено около 1,6 трлн инвестиций, в этом году планировалось привлечь инвестиций на сумму 631,4 млрд тенге. Сегодня благодаря запуску крупных проектов объем привлеченных в экономику инвестиций превысил 750 млрд тенге и составил рост на 13,7%. В целом, по сравнению с 2021 годом объем инвестиций в экономику региона вырос на 233%, частных инвестиций – на 70%.

В 2022-2024 годах в целях поддержки предпринимательства из различных источников профинансированы 16634 проекта на сумму 203 млрд 81 млн тенге, в том числе 37 млрд 962 млн тенге – за счет государственных программ. В текущем году одобрено 2 464 проекта на общую сумму 40 млрд тенге. В результате, доля предпринимательства в экономике достигнет 21%. На развитие агропромышленного комплекса - приоритетной сферы экономики региона, за последние три года выделено 43 млрд тенге. Хозяйствами области вложены 41 млрд тенге инвестиций.

В рамках поручения Главы государства проведены переговоры с ведущим высшим учебным заведением Республики Корея – Сеульским национальным университетом науки и технологий. По итогам переговоров на базе кызылординского университета имени Коркыта ата 6 ноября 2023 года открылся Институт искусственного интеллекта.

В целях оптимизации бюджетных средств, начиная с 2022 года, проводится всесторонний и глубокий анализ социальной сферы. В результате проведенных работ было сэкономлено 108 млрд тенге. Было пресечено незаконное расходование средств в сфере образования на сумму 64,3 млрд тенге, в культуре и спорте по программе подушевого финансирования «Арт-спорт» – 15,4 млрд тенге, в сфере социальной защиты – 8,2 млрд тенге. Кроме того, были приняты меры, позволившие сэкономить 2,1 млрд тенге в ходе строительства социальных объектов. Сэкономленные средства направляются на решение актуальных проблем региона, реализацию новых инфраструктурных проектов.

Предприниматели, общественные фонды, активно поддерживая призыв Главы государства «Туған жерді бірге түлетейік!», вносят свой вклад в развитие и процветание земли Сыра. С 2022 года предприниматели-меценаты вложили в реализацию новых проектов в регионе более 55 млрд тенге собственных средств.

За последние три года на земле Сыра создано 37 тысяч рабочих мест



За 2022-2024 годы на земле Сыра открылось 37 тысяч новых рабочих мест, таким образом, поручение Главы государства по созданию 100 тысяч рабочих мест на каждые 10 тысяч населения было перевыполнено на 42%.

– В 2022-2023 годы в рамках программы «Ауыл аманаты» в более чем ста населенных пунктах региона реализовано 943 проекта на сумму 6 млрд 828 млн тенге, что позволило создать 1 303 новых рабочих места. Во всех сферах экономики области трудятся более 133 тысяч жителей, в том числе 80 742 человека – на постоянной основе. За 11 месяцев 2025 года трудоустроено около 43 тысяч человек, из них 27964 – обеспечены постоянной работой, создано более 12 тысяч новых рабочих мест, план на текущий год перевыполнен на 12,9%, – сообщил Нурлыбек Налибаев.

В регионе ежегодно снижаются показатели по безработице. В частности, по итогам 2022 года она составила 4,9%, 2023 года – 4,9%, 2024 года – 4,8%, по результатам III квартала 2025 года – 4,6%.

В области идет диверсификация посевных площадей

В Кызылординской области с каждым годом растут общие объемы продукции сельского хозяйства. В нынешнем году этот показатель достиг 233,8 млрд тенге. В настоящее время реализовано 9 проектов на 6,4 млрд тенге.

Обновляется машинно-тракторный парк сельского хозяйства. Если в 2022-2024 годах было приобретено 647 единиц сельскохозяйственной техники на 21,8 млрд тенге, то в 2025 году машинно-тракторный парк сельскохозяйственной отрасли пополнился на 139 единиц техники на 4,7 млрд тенге.

На основе вовремя принятых решений посевные площади полностью были обеспечены поливной водой, было сделано все, чтобы сохранить и без потерь убрать выращенный урожай.

По поручению Президента в регионе со специальной рабочей поездкой побывала делегация Правительства во главе с премьер-министром, которая ознакомилась с положением хозяйств и состоянием посевов. По приказу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК со всех регионов страны в нашу область приехали 139 сотрудников ведомства, которые в течение двух месяцев оказывали большую помощь земледельцам.

Из резерва Правительства были выделены необходимые средства на приобретение 53 насосных установок. Своевременно принятые решения позволили сохранить и без потерь убрать выращенный урожай.

- В нынешнем году посевные площади региона заняли 189600 гектаров, а урожайность риса, который был засеян на 80 900 га, составила 58,1 центнера с каждого гектара, в закрома собрано около 470 тысяч тонн зерна нового урожая, - сказал глава региона.

В целях рационального использования водных ресурсов и снижения затрат воды, на полях области внедряются новые технологии. В нынешнем году на 60 тысячах гектарах посевов риса была проведена лазерная планировка, что дало возможность сэкономить воду и повысить урожайность. Водосберегающие технологии были применены на 8 100 гектарах, что в два раза больше по сравнению с показателем прошлого года. В Шиелийском, Казалинском и Аральском районах с участием иностранных компаний активно применялись водосберегающие технологии, реализуются 3 крупных проекта, направленные на возделывание кукурузы и люцерны.

В целях оказания государственной поддержки хозяйствам, применяющим диверсификацию растениеводства и внедряющим современные технологии по экономии воды, на предстоящие 3 года выделено более 34 млрд тенге. Глава государства поручил оптимизировать посевы культур, потребляющих большое количество поливной воды, вместо этого увеличить площади культур, устойчивых к засухе, в то же время, дающих высокую урожайность и обладающих спросом на рынке, как, например, масличные культуры.

В этом направлении в Кызылорде в 2025-2029 годах в два этапа будет реализован проект по строительству крахмало-паточного завода в результате глубокой переработки кукурузы. На первом этапе будет построен комплекс по сушке, на втором будет построен завод по глубокой переработке кукурузы. Для строительства завода выделен земельный участок в 35 гектаров, с земледельцами заключено соглашение по выращиванию кукурузы на зерно на площади 10 тысяч га.

Кроме того, совместно со швейцарской компанией «Харвест Груп» на 21 тысяче гектарах будет выращиваться техническая конопля, кукуруза и соя, планируется создать агроиндустриальный кластер.

Эти проекты будут способствовать диверсификации растениеводства региона и поднятию отрасли на новый уровень.

В Кызылординской области за последние 3 года возвели 21 спортивный комплекс

В соответствии с поручением Главы государства по развитию спортивной инфраструктуры в регионах, включая увеличение числа стадионов и спортивных комплексов, в Кызылорде был возведён новый стадион.

«Современный объект на 11 тысяч мест получил сертификат IV категории УЕФА и позволяет проводить масштабные спортивные мероприятия. Новый стадион был открыт 4 октября 2025 года финальным матчем Кубка Казахстана по футболу. В нашем регионе созданы условия для занятий массовым и профессиональным спортом для всех категорий населения. За последние 3 года построен 21 спортивный комплекс, и передан в пользование жителям», – отметил аким области.

Одним из крупных проектов областного центра является многофункциональный спортивный комплекс «Kyzylorda Arena» площадью 25 тысяч кв. метров и стоимостью 20 млрд 500 млн тенге. В настоящее время на строительной площадке ведутся интенсивные работы.

В сотрудничестве с фондом «Самруқ Қазына Траст» был построен «Теннисный центр», а при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» новые спортивные комплексы в Шиелийском и Жалагашском районах уже переданы населению. При содействии фонда возводится ещё один физкультурно-оздоровительный комплекс, который вскоре будет введён в эксплуатацию.

Следует отметить, что благодаря спонсорской поддержке местных предпринимателей установлено 80 спортивно-игровых площадок. По программе «Ауыл – ел бесігі» строятся ещё 5 спортивных комплексов. Сегодня в области насчитывается 1538 спортивных объектов. В развитие отрасли активно вовлечены национальные компании, фонды и местные предприниматели.

Среди них – «Теннисный центр» на левобережье города Кызылорда, построенный совместно с фондом «Самруқ Қазына Траст» за 3 млрд 400 млн тенге. При поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» возводится физкультурно-оздоровительный комплекс для людей с особыми потребностями стоимостью 2 млрд 900 млн тенге. В этом году фонд также помог построить новые спортивные комплексы в Шиелийском и Жалагашском районах, которые уже переданы сельским жителям.

В рамках программы Федерации футбола Казахстана «Алаң» в 2024 году прошла реконструкция тренировочного поля центрального стадиона имени Гани Муратбаева в Кызылорде. В этом же году при поддержке федерации капитально отремонтирован центральный стадион Жалагашского района, который теперь доступен для жителей и спортсменов.

Ещё одной новостью текущего года стало то, что при поддержке акима области спортивный комплекс «Тарлан», находившийся в частной собственности, был передан на баланс управления и официально открылся как «Кызылординский мужской и женский бокс-клуб». Здание за счёт спонсоров прошло капитальную реконструкцию и полностью обновлено в соответствии с современными требованиями. Таким образом, обеспеченность населения спортивной инфраструктурой достигла 56,5%.

В Кызылординской области в течение трёх лет капитально отремонтируют 51 школу

По поручению Главы государства в течение ближайших трёх лет в регионе капитально отремонтируют 51 школу. В текущем году на эти цели из областного бюджета были выделены средства, и 9 школ прошли модернизацию.

«За последние три года на сферу образования было выделено 812 млрд 245 млн тенге, в текущем году – 346 млрд 800 млн тенге. В прошлом году открылись 13 новых образовательных организаций. В рамках национального проекта «Келешек мектептері» построено и введено в эксплуатацию 10 новых школ на 54 млрд 391 млн тенге», – отметил Нурлыбек Налибаев.

Следует отметить, что с 2023 года при 9 школах были возведены дополнительные здания, благодаря чему проблема трёхсменного обучения полностью решена.

За счёт средств «Фонда поддержки инфраструктуры образования» построен физико-математический лицей-интернат «Білім-инновация», который передан на благо общества. При поддержке фонда в ближайшее время откроется школа на 150 мест в ауле Мергенсай Аральского района.

На средства предпринимателя в ауле Токабай Аральского района вместо аварийной школы построено новое учебное заведение. За последние три года проведен капитальный ремонт 15 зданий школ.

При спонсорской поддержке компании «Казгермунай» в Кызылорде построен Дворец школьников на 350 мест. За счёт областного бюджета в Жанакорганском, Шиелийском и Жалагашском районах открылись Дома школьников на 200 мест, Школа искусств на 50 мест, а также Академия творчества и инноваций для детей и подростков «Сыр жұлдыздары». При поддержке компании «Саутс Ойл» построено новое здание музыкального колледжа.

В текущем году через фонд «Қазақстан халқына» на 500 млн тенге две сельские школы переоборудованы как ресурсные центры с современными интерактивными кабинетами. На средства фонда в размере 2,5 млрд тенге оснащены оборудованием кабинеты физики, химии и биологии в 58 школах области, включая 8 малокомплектных.

Благодаря поддержке сферы образования Кызылординская область второй год подряд занимает лидирующие позиции по результатам Единого национального тестирования: средний балл 9 352 участников составил 75,7 (при республиканском показателе – 70,1). По числу абитуриентов, получивших государственные гранты на обучение в вузах, область вышла на первое место в стране.

Недавно по итогам республиканской предметной олимпиады среди сельских школ - команда Кызылординской области заняла 2-е место по общественно-гуманитарному направлению и 3-е место по естественно-математическому направлению.

На 36-й Международной олимпиаде по информатике (IOI), прошедшей в городе Сукре (Боливия), ученик 11-го класса лицея-интерната «Білім-инновация» №9 им.С.Шаухаманова г. Кызылорда Мансур Мамадахунов завоевал серебряную медаль.

На X республиканском чемпионате WORLD SKILLS KAZAKHSTAN кызылординская молодежь получила 1 серебряную, 5 бронзовых медалей и 5 медальонов «Лучший специалист».

Что касается достижений педагогов: на республиканском конкурсе «Методист года дошкольной организации – 2025» методист детского сада «Айналайын» Шиелийского района занял I место; на конкурсе «Лучший педагог дошкольной организации – 2025» воспитатель детского сада «Балапан» №11 Казалинского района удостоен Гран-при. В конкурсе «Лучшая организация экологического образования – 2025» детский сад «Сыр бөбегі» г. Кызылорды занял III место. В конкурсе «Лучшая авторская программа – 2025» из 11 педагогов 7 стали призёрами (1 – I место, 1 – II место, 5 – III место).

В республиканском конкурсе «Одарённым детям талантливый учитель - 2025» победили 5 педагогов, в «Фестивале педагогических идей – 2025» – 6 педагогов, в конкурсе «Чтение и математическая грамотность: успешная синергия» – 4 педагога. В республиканском конкурсе «Математическая регата – 2025» команда Кызылординской области заняла I место. В конкурсе «Лучший педагог – 2025» на республиканском этапе участвовали 10 педагогов, из которых 4 стали победителями.

Кызылординская область входит в число лидирующих регионов республики по объёмам строительства

При поддержке Главы государства и Правительства РК Кызылординская область превратилась в активно развивающуюся строительную площадку. С 2022 года здесь построено около 200 социальных объектов, необходимых населению, и они переданы в пользование жителям.

«Впервые за последние три года во всех районах области были построены новые жилые дома. Всего нашим землякам передано около 1 800 квартир: в 2023 году – 430, в 2024 году – 1 015, в 2025 году – 332, всего – 1 777 квартир. В текущем году на строительство жилья общим числом 3 600 квартир из бюджета выделено 58 млрд 785 млн тенге. Наш главный приоритет – создать комфортную среду и условия для всестороннего качественного образования детей. На средства «Фонда поддержки образования» в размере 8 млрд 400 млн тенге построен физико-математический лицей-интернат «Білім-инновация», который передан на благо общества. За счёт средств фонда в размере 2 млрд 333 млн тенге в ближайшее время будет введена в эксплуатацию школа на 150 мест в ауле Мергенсай Аральского района», – отметил глава региона.

В Кызылорде построена Академия «Сыр жұлдыздары» для детей и подростков, на строительство которой было выделено 11 млрд тенге, в Жалагашском, Жанакорганском и Шиелийском районах на более 3 млрд тенге построены Дом школьников и Школа искусств, в областном центре при спонсорской поддержке национальной компании «КазМунайГаз» открыт современный Дворец школьников стоимостью 2 млрд 500 млн тенге. Компания «Саутс Ойл» оказала спонсорскую помощь в размере 4 млрд 800 млн тенге на строительство нового учебного корпуса и общежития музыкального колледжа.

В настоящее время в Президентском парке возводятся современный круглогодичный детский лагерь отдыха и Ботанический образовательный центр. Также начато строительство здания «Центра компетенций» для подготовки рабочих кадров.

В рамках республиканской экологической программы «Чистый Казахстан», инициированной Главой государства, в области активно ведутся работы по благоустройству и озеленению населённых пунктов. В этом году городской парк культуры и отдыха прошёл реконструкцию. Мемориальная аллея имени Коркыта Ата также обновлена и превратилась в уютное место отдыха.

Обновлённый Президентский парк станет одним из популярных мест отдыха горожан. Сегодня в парке строится пятизвёздочный отель. Запланировано строительство пешеходного моста через реку Сырдарья, который соединит микрорайон Астана с центральной частью города.

С 2023 года в регионе регулярно проводится областной конкурс «Образцовый населённый пункт». Победителям конкурса за счёт областного бюджета передано 67 единиц специализированной техники.