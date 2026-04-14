Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии региона и перспективах на предстоящий период.

Как сообщил Бейбит Исабаев, по итогам 2025 года достигнуты все основные целевые индикаторы. Привлечено 610 млрд тенге инвестиций, что выше показателей предыдущего года на 12,8%.

Президенту были представлены планы развития агропромышленного комплекса. Расширены площади посевов сельскохозяйственных культур, в том числе сахарной свеклы. Ведутся работы по увеличению мощностей Аксуского и Коксуского сахарных заводов в два раза, до 950 тыс. тонн. До 2027 года запланирована реализация 23 инвестиционных проектов на сумму 94,4 млрд тенге. В частности, намечено строительство птицефабрик, откормочных площадок, рыбных и тепличных хозяйств и других объектов.

В промышленности за последние три года введено 29 новых объектов и расширено 7 действующих производств, создано 1841 рабочее место.

Глава государства был проинформирован о развитии инфраструктуры. Уровень газификации в области достиг 67,2%. Завершено строительство газопровода «Талдыкорган – Ушарал», что позволило газифицировать 210 населенных пунктов и обеспечить доступ к газу свыше 650 тыс. жителей.

Продолжается работа по расширению туристических возможностей региона. Решены вопросы строительства дорог, обеспечения питьевой водой, электроснабжения и отвода канализационных стоков в туристических зонах на побережьях озер Алаколь и Балхаш. Начато укрепление береговой линии этих водоемов. Ведется реконструкция 31 км автомобильной дороги, ведущей к водопаду Бурхан-Булак.

В рамках экологической программы «Таза Қазақстан» планируется создать три экопарка и высадить 121 тыс. саженцев.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по организации эффективной работы пограничного пункта «Достық» и СЭЗ «Хоргос» на границе с Китаем, а также по активному развитию горного туризма и зон отдыха на Алаколе и Балхаше.