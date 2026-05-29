Об оцифровке транспортных коридоров высказался Глава государства

По словам Главы государства, Евразийский транспортный каркас представляет собой высокотехнологичную систему международных маршрутов, соединяющих ключевые рынки Азии, Европы и Ближнего Востока, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Речь идет о разветвленной сети сквозных коридоров общей протяженностью более 50 тысяч километров, из которых свыше 10 тысяч проходит по территории Казахстана. Для сохранения ключевой роли в глобальной системе торгово-экономических связей всем нам потребуется дальнейшее развитие и оцифровка трансграничной инфраструктуры. Гибкие логистические решения, стабильность поставок, скорость прохождения грузов позволят существенно нарастить объемы транзитных потоков в ЕАЭС.

«Поэтому с конца прошлого года мы системно внедряем такой инструмент, как Smart Cargo, действующий по принципу «единого окна». В рамках данной платформы проводятся работы по оцифровке транспортных коридоров», - сказал Президент на заседании ВЕЭС в Астане.

В Казахстане внедрен механизм обмена электронными бланками разрешений с соседними странами. Взаимная интеграция информационных систем в рамках Союза – требование времени. В этой связи крайне актуальна проводимая Евразийской экономической комиссией работа по созданию цифровой «витрины» национальных сервисов.