Нашим странам нужны новые точки роста в условиях трансформации мировой экономики – Токаев

Об этом Глава государства заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«От скорости адаптации к новым технологическим вызовам напрямую зависит долгосрочная устойчивость наших национальных экономик, их место в будущем мироустройстве. Об этом довольно подробно мы говорили вчера, в первый день Евразийского экономического форума. Волны технологического прогресса, от тотальной цифровизации до создания искусственного интеллекта, идут одна за другой. При этом каждая новая технологическая ступень создает основу для последующего прорыва, открывая невероятные возможности для тех, кто способен заглянуть за горизонт», - сказал Глава государства.

По оценкам экспертов, в ближайшие 20 лет будет выделен целый ряд значимых технологических тенденций, включая биотехнологии, автономные системы, космическую экономику, хранение энергии, квантовые вычисления. В частности, согласно долгосрочным прогнозам, к 2035 году объем мирового рынка робототехники превысит рубеж в 376 миллиардов долларов. В индустрии виртуальной реальности будет вращаться около 700 миллиардов долларов.

«Нашим странам, конечно же, нельзя оставаться в стороне от мировых тенденций. Считаю, что Евразийская экономическая комиссия должна оказать поддержку в обмене практическим опытом и реализации совместных проектов по наиболее перспективным направлениям развития», – подчеркнул Президент.

Президент Казахстана также отметил важность реализации торгово-экономического потенциала ЕАЭС на внешнем контуре.

По его мнению, необходимо дальнейшее расширение связей ЕАЭС со странами Арабского мира, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, а также с авторитетными региональными экономическими объединениями.

«На текущем этапе активно продвигаются переговоры с Индией по созданию зоны свободной торговли. Считаю, что эта работа достойна внимания, как и другие направления этой деятельности. Сегодня в узком формате Президент Беларуси высказал, на мой взгляд, правильное предложение в отношении того, что партнеры по созданию зоны свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме, если так можно выразиться, то есть не чохом, не всех подряд, а тех, кто действительно соответствует определенным критериям и могут принести пользу Евразийскому экономическому союзу», – заявил Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан в рамках своего председательства в органах ЕАЭС намерен и далее всемерно содействовать укреплению общего экономического потенциала, обеспечению устойчивого развития стран – участниц.