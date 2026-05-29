Токаев: Казахстан официально закрепил за собой статус нетто-экспортера технологий

Об этом Глава государства заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Касым-Жомарта Токаева, на базе Astana Hub формируется полноценная, динамично развивающаяся стартап-экосистема. В стране активно развивается более 100 новых высокотехнологических компаний. Казахстан официально закрепил за собой статус нетто-экспортера технологий: объем экспорта IT-услуг превысил 1 миллиард долларов. Наши стартовые позиции подтверждаются на международном уровне.

Согласно глобальному рейтингу EGDI (E-Government Development Index) Казахстан занимает 24-е место, а по качеству онлайн-услуг закрепился в десятке лидеров. Наша следующая задача – масштабировать этот успех. В Астане запущен Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. Центр призван стать не просто точкой притяжения талантливых разработчиков, но и ключевой региональной площадкой для создания и внедрения прикладных решений на базе искусственного интеллекта.